Polesitter Verstappen lacht: "Beschuit met muisjes hebben mij geholpen!"

Max Verstappen pakte vandaag de pole position in Miami. De kersverse vader reed een vrijwel foutloze kwalificatie, en hij was zijn concurrenten te slim af. Grappend stelde Verstappen dat de beschuit met muisjes hem zeker hebben geholpen.

Verstappen herstelde zich goed na een teleurstellende sprintrace eerder op de zaterdag. Door een unsafe release kreeg hij een zware tijdstraf waardoor hij als laatste werd geklasseerd. Hij leek zich er niet zo druk om te maken, en wist uiteindelijk alles uit zijn RB21 te halen. Het was goed genoeg voor de pole, en daar was Verstappen blij mee. Na afloop klonk hij een stuk positiever dan in de afgelopen dagen.

Beschuit met muisjes

Verstappen had eerder op de dag nog beschuit met muisjes gegeten om de geboorte van zijn dochter Lily te vieren. Als de interviewer van Viaplay grappend stelt dat dat hem goed heeft gedaan, gaat Verstappen mee in de grap: "Daarom moest ik iets later remmen in bocht 1, toen brak de auto bijna uit! Door het gewicht van de beschuit kon ik het nog net opvangen!"

Verbeteringen van Red Bull

Na het geintje, ging Verstappen serieuzer in op zijn polerondje. Hij had veel zelfvertrouwen gekregen tijdens de sessie: "Als je gewoon naar deze kwalificatie kijkt, dan zie je dat we ons elke keer weten te verbeteren. De anderen deden dat weer niet. Ik had een momentje in bocht 1, maar de auto was wel iets beter dan gisteren."

"Ik kan hem nu wat makkelijker draaien. Het was niet zoals bij de McLarens, maar het is wel wat beter geworden in ieder geval."

De race van morgen kan een groot spektakelstuk worden, ook vanwege mogelijke regenen. Verstappen wil er allemaal nog niet zo aan gaan denken: "Ik ben positief, maar dit was over één rondje. De race is dan weer een heel ander verhaal."