F1-wereld feliciteert Max Verstappen met de geboorte van dochter Lily

Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet maakten vandaag bekend dat ze ouders zijn geworden van een dochter. Verstappen arriveerde wel gewoon in de paddock in Miami, en daar mag hij veel felicitaties verwachten. Op sociale media regent het reacties van zijn collega's.

Verstappen ontbrak gisteren op de mediadag in Miami vanwege de geboorte van zijn eerste kind. Zijn team Red Bull wilde er niet meer over zeggen, maar vandaag kwam Verstappen zelf met een statement naar buiten. Vlak voordat hij in de paddock arriveerde, meldde hij op Instagram dat zijn dochter Lily was geboren. Volgens het statement maken moeder en dochter het goed, en Verstappen kon dus met een gerust hart afreizen naar Miami.

Daar kon hij op donderdag al rekenen op veel felicitaties. Onder meer Lewis Hamilton en George Russell reageerden op donderdag al op de geboorte van Verstappens kind, al was het op dat moment nog niet officieel. Nu dit wel het geval is, reageren veel prominenten uit de Formule 1-wereld op het mooie nieuws van Verstappen.

Verstappen mag bij de club

Red Bull-teambaas Christian Horner deelt de foto van het kersverse gezin op zijn Stories op Instagram, en deelt daar zijn felicitaties uit. Ook Sauber-coureur Nico Hülkenberg deelt de foto, en schrijft daarbij: "Gefeliciteerd, en welkom bij de club!" Hülkenberg is naast Verstappen namelijk de enige andere vader op de grid.

Collega's delen felicitaties

Ook op de sociale media van de Formule 1 wordt Verstappen gedeeld. Bij de beelden van de Nederlander die arriveert in de paddock schrijven ze het toepasselijke 'girl dad'. De reacties onder Verstappens post op Instagram stromen ondertussen ook vol. Onder meer Oscar Piastri, Liam Lawson en Gabriel Bortoleto delen daar hun felicitaties uit voor de nieuwe vader.

In de reacties op Instagram laten ook Verstappens moeder en zus weten blij te zijn met de komst van de baby.