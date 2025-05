Max Verstappen rekent af met 'onzinverhalen' over vaderschap in de Formule 1

Kersverse vader Max Verstappen pakte gisteren een prachtige pole position in Miami. Hij ging als de brandweer, en het vaderschap lijkt hem niet af te stoppen. Verstappen lacht dat hij een einde heeft gemaakt aan alle onzinverhalen.

Verstappen pakte een sterke pole position in Miami. De viervoudig wereldkampioen stond onder flinke druk, maar daar had hij geen boodschap aan. Hij was sneller dan de McLaren van Lando Norris, en gaf zichzelf de beste uitgangspositie voor de Grand Prix van vandaag.

In de afgelopen dagen ging het veelvuldig over Verstappen. Hij was namelijk voor het eerst vader geworden. Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet zijn de trotste ouders geworden van dochter Lily. Hij arriveerde hierdoor later in Miami, maar eenmaal in de auto ging hij zeer snel. Hij rekende af met de mythe dat een coureur langzamer wordt als hij kinderen krijgt.

Fijne periode

Verstappen laat aan de internationale media weten dat hij blij is dat hij heeft afgerekend met deze onzinverhalen: "Het is fijn geweest om een paar dagen thuis door te brengen. Als ze net is geboren, dan wil je natuurlijk dat alles oké is. Het heeft me duidelijk niet langzamer gemaakt, dat ik nu vader ben. Dus die theorie kunnen we in de prullenbak gooien, voor mensen die dat hadden gezegd."

Thuis loopt alles ook op rolletjes, zo stelt Verstappen: "Het loopt allemaal soepel. Natuurlijk heb ik gedurende de dag veel contact met mijn vriendin. Ik krijg allemaal foto's doorgestuurd en we Facetimen soms."

Niet luisteren naar onzinverhalen

Verstappen geeft aan dat het vaderschap geen invloed heeft op zijn sportieve prestaties: "Ik luister gewoon niet naar die onzinnige dingen. Ik doe gewoon mijn ding en ik denk dat er in het verleden genoeg coureurs zijn geweest die hebben laten zien dat ze de titel kunnen winnen na het krijgen van kinderen. Eerlijk gezegd weet ik niet waar die onzinnige dingen vandaan komen."