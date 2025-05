Antonelli geeft droomweekend een vervolg: "Fijn om terug te slaan"

Andrea Kimi Antonelli sloot de zaterdag in Miami af met een goed gevoel. De jonge Italiaan reed de derde tijd, en daarmee herstelde hij zich na een mindere sprintrace van eerder vandaag. De derde tijd kon hem wel bekoren, en hij was heel happy.

In zijn zesde raceweekend uit zijn loopbaan maakt Antonelli een prima indruk. Hij pakte op vrijdag de sprintpole, kende een uitdagende sprintrace en reed nu weer een sterke kwalificatie. Hij versloeg de McLaren van Oscar Piastri en moest genoegen nemen met de derde tijd. Voor een debutant is dat zeker geen slecht resultaat, en hij was er dan ook heel erg tevreden mee.

Goed weekend

Trots mocht Antonelli zich melden in het parc fermé voor de interviews voor de top drie. Na wat gegrap met Max Verstappen sprak hij zich uit bij interviewer van dienst Martin Brundle: "Dit weekend gaat goed tot nu toe. Vanochtend was een beetje een teleurstelling, maar het is fijn om op deze manier terug te slaan."

"Ik had het een beetje lastig tijdens de kwalificatie, ik kreeg het niet voor elkaar om net zo'n clean rondje te rijden als gisteren. Maar de laatste ronde was best goed. Ik was een beetje te gretig in bocht 1, maar de rest van het rondje was goed dus daar ben ik blij mee."

Kleine verschillen

Antonelli weet dat de coureurs momenteel zeer dicht bij elkaar liggen: "De verschillen zijn super klein. En als je een paar honderdsten goed kan maken, dan win je veel plekken. Het draait er echt om hoe je alles bij elkaar weet te brengen. Tot nu toe doe ik dat dit weekend best wel goed. Hopelijk kunnen we morgen een goede race gaan rijden."

Antonelli was met zijn derde plek ook sneller dan zijn teamgenoot George Russell. Het was de eerste keer dit jaar dat hij de Brit versloeg in de kwalificatie.