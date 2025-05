Norris lacht na tweede tijd: "Max reed weer een Max-rondje!"

Lando Norris moest genoegen nemen met de tweede tijd in de kwalificatie in Miami. De Britse McLaren-coureur reed een goede sessie, maar moest tijd toegeven op Max Verstappen. Volgens Norris was het een typisch Verstappen-rondje van de Nederlander.

Norris won eerder vandaag de sprintrace in Miami. Het gaf zijn zelfvertrouwen een boost, maar het zorgde er niet voor dat hij de pole kon pakken. In zijn laatste rondje verloor hij veel tijd, en kon hij niet tippen aan de snelste tijd van regerend wereldkampioen Max Verstappen. Norris staat morgen wel op de eerste rij, en dat biedt nog genoeg kansen in de jacht op de zege.

Het rondje van Verstappen

Na de kwalificatie grapte Norris eventjes wat met Verstappen. Daarna meldde de Brit zich bij interviewer van dienst Martin Brundle: "Mijn felicitaties gaan naar Max, zeker nu hij net vader is geworden. Ik hoopte dat dat hem zou afremmen! Ik ben wel blij met vandaag, ik ben blij met de progressie die ik heb geboekt met de auto. Max reed een Max-rondje, en ik kan hem niets kwalijk nemen. Ik ben blij en heb zin in morgen."

Norris maakte in zijn laatste run een klein foutje in bocht zeventien, en dat kostte hem mogelijk de pole: "Dat is allemaal wat als-geneuzel. Ik heb gewoon niet geleverd, maar de pace was zeker wel aanwezig. De auto voelde goed aan, beter dan in de voorgaande weekenden."

"Ik heb het nog steeds niet helemaal samen kunnen brengen, maar het is wat het is. Ik ben er klaar voor om te kijken wat we morgen in de eerste bocht kunnen gaan doen."

Regen?

Het kan morgen gaan regenen, maar daar maakt Norris zich niet druk om: "Het maakt me ook niet uit of het morgen droog is of niet. Miami zorgt altijd voor verrassingen met het weer, dus ik ben klaar voor beide scenario's."