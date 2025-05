Na een teleurstellende sprintrace heeft Max Verstappen de schade weer goed gemaakt in Miami. In de kwalificatie versloeg hij zijn concurrenten en pakte hij de pole position. Het is een speciale week voor de kersverse vader, die ook heel blij was met zijn pole position.

Verstappen werd eerder vandaag als zeventiende geklasseerd in de sprintrace. Hij ontving daar een pijnlijke tijdstraf, maar dat ligt nu in het verleden. In de kwalificatie ging Verstappen als de brandweer, en nam hij wraak op de snelle McLarens. Ondanks een klein momentje in de eerste sector was Verstappen oppermachtig, het was een pole waar hij heel tevreden mee kon zijn.

Verbeteren

Na afloop van de kwalificatie nam Verstappen alle felicitaties in ontvangst. Interviewer van dienst Martin Brundle feliciteerde hem eerst met de geboorte van zijn dochter Lily, waarna Verstappen inging op zijn kwalificatie: "Het was een geweldige kwalificatie. We hebben de auto een klein beetje weten te verbeteren, daardoor konden we hem eigenlijk beter laten draaien. In Q1, Q2 en Q3 verbeterden we ons in elke run, we probeerden de limiet echt te vinden."

"Ik had in mijn laatste ronde een klein momentje in de eerste bocht, dus daar verloor ik een klein beetje tijd. Hier is het tijdens een rondje best wel lastig met de banden. Maar uiteindelijk ging het goed, en ik ben heel erg blij om op de pole position te staan."

Wat brengt de dag van morgen?

Het kleine foutje in de eerste bocht kan slecht zijn voor het zelfvertrouwen, maar Verstappen bleef gewoon doorstampen in het bloedhete Miami. "Ik bedoel, je kan gas terugnemen, maar dit is de kwalificatie dus je moet proberen het te verbeteren. Je moet vol doortrappen en snel uit de bocht weten te komen."

Voor de dag van morgen heeft Verstappen nog geen hoge verwachtingen: "Laten we het afwachten. Ik weet het niet qua racepace. We moeten het afwachten en naar het weer kijken."