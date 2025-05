Horner plaatst magische Verstappen op gelijke hoogte met sporticoon

Max Verstappen weet mensen keer op keer te verrassen, zoals recent in Japan. Daar reed de Red Bull-coureur een fantastische ronde die hem de pole position opleverde, waarna teambaas Horner verklaarde dat hij dit niet had verwacht en de vergelijking trok met tennislegende Roger Federer.

Als we gaan kijken naar pure snelheid, dan legt de Red Bull het af tegen de McLaren, maar Verstappen liet in Japan snelheid zien en teambaas Christian Horner wist toen niet wat hij zag, vertelt hij voorafgaand aan de Grand Prix van Miami.

Goed geleverd

"Ik denk dat het team goed werk heeft geleverd door hem een auto te geven waar hij iets mee kon", zo deelt Horner in de BBC-podcast Inside Talk eerst complimenten uit aan Red Bull. "Daarna moest hij er gewoon alles uithalen en perfect zijn. Ik denk dat de anderen misschien niet alles uit hun auto's hebben gehaald, maar Max wel. Hij liet niets liggen. Het was met de kleinst mogelijke marge, maar wel genoeg om pole position te pakken. Het voelde alsof het een strijd om de derde plaats zou worden, maar Max reed echt een geweldige ronde."

Horner werd echt getrokken door de ronde en wist niet wat hem overkwam: "Hoeveel voorsprong heeft hij in iedere bocht? Ik werd er helemaal in meegesleurd. Hij arriveerde bij Spoon en deed het geweldig. Dan denk je: 'Oké, als hij het volhoudt, staan we op de eerste rij. Het wordt spannend'. Max verloor een honderdste op het rechte stuk, waarna hij perfect door de chicane ging en driekwart tiende pakte. Hij kwam goed uit de bocht en reed een strakke lijn naar de streep."

Federer

Horner vergeleek Verstappen met tennislegende Roger Federer: "Hoe hij in de auto rijdt, is voor mij een beetje als Federer in zijn beste tijd. Hoe hij een tennisbal slaat, met zoveel precisie en timing... Max heeft dezelfde precisie. Als je bijvoorbeeld de eerste sector in Saoedi-Arabië onder de loep neemt, het is zo'n genot om te zien. Helemaal één met de auto en vol zelfvertrouwen. Max haalt constant het maximale uit zichzelf."