Max Verstappen kwam vandaag met groot nieuws naar buiten. Hij bevestigde dat hij en zijn vriendin Kelly Piquet de trotse ouders zijn geworden van dochter Lily. Verstappen heeft nu voor het eerst in het openbaar gereageerd op de geboorte van zijn dochter.

Verstappen ontbrak gisteren op de mediadag in Miami. Zijn team Red Bull liet weten dat Verstappen ontbrak vanwege de geboorte van zijn eerste kind. De regerend wereldkampioen stapte gisteren in het vliegtuig, en bevestigde vandaag dat zijn dochter Lily is geboren. Hij kreeg veel felicitaties in de paddock, en hij is heel erg trots op zijn kind. Met een lach van oor tot oor wandelde hij vandaag door de paddock.

Speciaal

Bij de zender ESPN lijkt hij te stellen dat zijn dochter eerder deze week al is geboren. Trots sprak Verstappen zich uit: "Gelukkig heb ik al een paar dagen met mijn gezin kunnen spenderen, sinds ze is geboren. Je weet vooraf natuurlijk nooit wat je precies moet verwachten, maar het is allemaal heel erg aangenaam en speciaal."

Bonusvader

Verstappen krijgt daarna de vraag hoe hij zich heeft voorbereid op het vaderschap. Lachend legt hij uit dat dit voor hem geen grote verandering was: "Ik was natuurlijk al een soort bonusvader voor het dochtertje van mijn vriendin. Ik heb haar zien opgroeien sinds ze één jaar oud was. Dat helpt je zeker om je voor te bereiden op de komst van je eigen kindje."

Heeft Verstappen nog tijd voor de simulator?

Verstappens leven zal er door de komst van zijn dochter heel erg anders uit gaan zien. De vraag is of hij nog wel tijd heeft om soms nog een rondje in de simulator te rijden. Met een glimlach geeft Verstappen antwoord: "Ik denk dat dat wel gaat lukken. Maar wie weet, wie weet kunnen we het in de toekomst samen gaan doen. Uiteindelijk heeft iedereen zo zijn hobby's en uiteindelijk vinden we wel een manier!"