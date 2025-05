De eerste en enige vrije training in Miami is een feit. Op het Miami International Autodrome werd de snelste tijd genoteerd door Oscar Piastri. De tweede tijd in deze sessie ging naar Charles Leclerc. Max Verstappen maakte de top drie compleet.

In een bewolkt Miami ging de eerste vrije training van start. Aangezien het de enige trainingssessie van het weekend is, was het voor de teams belangrijker om hun coureurs zoveel mogelijk rondjes te laten rijden. Het was dan ook snel druk op het hete asfalt.

Terwijl Oscar Piastri begon aan zijn eerste vliegende ronde, kwam Max Verstappen de pitlane uit. De kersverse vader arriveerde laat in Miami vanwege de geboorte van zijn kind, maar dat betekende niet dat hij rustig aan deed. Verstappen trapte het gas in, en hij reed direct de snelste tijd. Al snel gingen er een aantal andere coureurs iets sneller.

Zaklamp vergeten

McLaren-coureur Lando Norris kende geen fijne start van het weekend. Toen hij de pitlane uit kwam rijden, voelde hij iets vreemds. Tijdens zijn rondje haalde hij ineens een zaklamp tevoorschijn, een monteur was het ding vergeten uit de auto te halen. Norris bezocht de pits, gooide de zaklamp uit zijn cockpit en ging weer verder met zijn dag. De stewards hebben wel een onderzoek ingesteld naar het moment.

Chicane zorgt voor momentjes

Yuki Tsunoda had het ook lastig. Hij liet zijn team weten dat zijn stoeltje nogal hoog stond afgesteld. Mercedes-coureur George Russell stelde dat zijn auto 'anders' aanvoelde, en even later kwam hij goed weg bij een momentje in de krappe chicane. Hij was zeker niet de enige die hier een momentje kende, want ook Piastri knalde hier vol over de kerb.

Tijdens de runs op de mediumbanden zag het team van Williams er vlot uit. Carlos Sainz en Alexander Albon konden het tempo van de toppers aardig bijhouden. Ook bij Mercedes konden ze tevreden zijn met het eerste gedeelte van de vrije training.

Bijna crash

Norris deed zijn best om zoveel mogelijk uit de training te halen. Het scheelde echter niet veel, of zijn dag was in tranen geëindigd. Tijdens het aanremmen na één van de rechte stukken kwam hij namelijk de Haas van Esteban Ocon tegen. De Fransman wilde uitwijken, maar stuurde kant op waar Norris reed. Het liep net goed af voor beide coureurs. Ook Max Verstappen kwam een paar minuten later een auto tegen die hem in de weg reed.

Snelle rondjes & flinke crash

Het duurde lang voordat de coureurs echt gingen pushen. Pas in de laatste tien minuten van de training werden de zachte banden uit de kast gehaald. Nico Hülkenberg trapte het bal af, waarna ook de Spanjaarden Fernando Alonso en Carlos Sainz volgden.

Ook Max Verstappen trapte het gaspedaal in met de zachte banden onder zijn RB21. Zijn pushrondje was op dat moment goed voor de snelste tijd, al moesten zijn rivalen toen nog een snel rondje rijden. Charles Leclerc ging dan ook direct sneller. Ook wereldkampioenschapsleider Piastri was sneller, zijn voorsprong op Verstappen was op dat moment bijna een halve seconde.

Snelle tijden bleven daarna uit, omdat Oliver Bearman zijn Haas in de muur had geparkeerd. Hij ging de fout in in bocht twaalf, verloor de controle en eindigde achterwaarts in de muur.