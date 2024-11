Uitslag VT1 Brazilië: Norris noteert snelste tijd, Verstappen slechts vijftiende

Het Braziliaanse raceweekend is afgetrapt. Op het prachtige Autódromo José Carlos Pace, ook wel bekend als Interlagos, werd de eerste vrije training verreden. De snelste tijd stond op naam van Lando Norris. Achter hem ging de tweede plaats naar George Russell. De top drie werd deze sessie compleet gemaakt door Oliver Bearman.

Op het vers geasfalteerde circuit in São Paulo was het direct druk bij de start van de sessie. Aangezien er slechts één training op het programma staat, was het belangrijk om zoveel mogelijk meters te maken. De teams hadden dit in hun oren geknoopt, en vrijwel iedereen kwam direct de baan op.

Alle de Williamsen van Alexander Albon en Franco Colapinto waren niet direct op de baan te vinden. Na een paar minuten kwamen ze echter ook naar buiten. Albon kwam al snel weer naar binnen aangezien hij een probleempje had met zijn headrest. Hij was niet de enige met problemen, want meerdere coureurs kenden een momentje.

Max Verstappen was op zijn beurt ook niet heel tevreden. De Nederlander kwam direct in actie, maar zijn eerste run was slechts goed voor de zevende tijd. Verstappen klaagde over de boordradio dat wat ze aan het doen waren niet werkte. Een paar minuten later reed hij echter de snelste dag van de sessie tot dat toe.

Verstappen was niet de enige coureur die klaagde over problemen met zijn auto. De Nederlander, die op zondag een gridstraf krijgt, had namelijk op dit vlak gezelschap gekregen van Lewis Hamilton. Hij meldde over de boordradio dat de kwaliteit van de ride nog steeds heel slecht was.

Norris

De Mercedessen zagen er in ieder geval wel vlot uit. In de eerste fase van de sessie bevonden zs Jdh aan de bovenkant van de tijdentabel. George Russell was één van de eerste coureurs die ging voor een softrun, en dat leverde hem op dat moment de snelste tijd op. De echte snelle rondjes werden pas aan het einde van de sessie genoteerd. Lando Norris noteerde zijn snelste tijd pas in de allerlaatste seconden van de sessie.

Snelle tijden & Mercedes-pijn

Max Verstappen noteerde geen snelle tijd in de sessie. De Nederlander was wel bezig met een goed rondje, maar hij maakte dat niet af. Hij zocht de pitlane op in plaats van de finishlijn. De derde tijd werd genoteerd door de verrassende Oliver Bearman. Hij werd vanochtend ingevlogen als vervanger van de zieke Kevin Magnussen. Bearmans landgenoten Lewis Hamilton en George Russell voelden zich ondertussen ook niet goed.

Hamilton klaagde eerder al over het gehobbel. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had er de hele sessie last van, hij klaagde zelfs over pijn aan het einde van de training. Ook zijn teamgenoot Russell had last van dezelfde problemen. Hij meldde over de boordradio dat het een nogal hobbelig rit was. Het is opvallend, aangezien het circuit vlak voor de komst van de Formule 1 opnieuw is geasfalteerd.