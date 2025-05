Max Verstappen blij dat er geen gewonden vielen bij pitstopblunder

Max Verstappen kende vandaag een ongelukkige sprintrace in Miami. De Nederlander raakte in de pitstraat de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli, en dat leverde hem een flinke tijdstraf op. Verstappen begrijpt de straf, en stelt dat hij blij is dat er niemand gewond is geraakt.

Verstappen reed vrijwel de hele sprintrace rond op de derde plaats. De Nederlander werd door Red Bull naar binnen geroepen toen de baan begon op te drogen. Red Bull stuurde hem te vroeg weg, waardoor Verstappen tegen de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli aan knalde. De stewards waren streng en deelden een tijdstraf van tien seconden uit. Bij Red Bull likten ze hun wonden.

Geen gewonden

Het was niet de eerste fout bij de pitstops van Red Bull dit jaar. Bij Sky Sports is Verstappen duidelijk: "Het zijn allemaal verschillende incidenten. Je kan deze dingen niet met elkaar vergelijken. We willen niet dat het gebeurt, maar het gebeurt wel. Het is iets wat we moeten gaan onderzoeken, maar ik ben vooral blij dat er niemand gewond is geraakt. Als je met deze auto's iemand raakt, dan is dat niet geweldig."

"Het is voor mij heel erg duidelijk wat er hier gebeurde, dus ik heb er niet veel meer aan toe te voegen."

Momentje bij de start

Verstappen leek bij de start van de sprintrace goed weg te komen. De Red Bull Racing-coureur leek namelijk iets te ver naar voren te staan in zijn gridbox. De zaak werd doorgestuurd naar de stewards, maar daar werd geen actie ondernomen. Volgens de stewards was er niets aan de hand. Ook Verstappen stelt dat er geen overtreding was gemaakt: "Het was op het randje!"

Verstappen gaat zich nu focussen op de kwalificatie van later vandaag. Deze start om 22:15 Nederlandse tijd, de start is met een kwartier uitgesteld vanwege de uitgestelde start van de sprintrace.