Max Verstappen zwaar bestraft voor bizarre crash in pitlane

Max Verstappen is vandaag slechts als zeventiende geklasseerd in de sprintrace in Miami. De Nederlander kreeg een tijdstraf van tien seconden voor een bizar moment met Andrea Kimi Antonelli in de pitlane, het was een pijnlijk moment.

Het regende zeer hard in Miami, en de coureurs hadden te maken met een natte baan. In de slotfase van de sprintrace begon het op te drogen, en Red Bull haalde Yuki Tsunoda naar binnen voor een pitstop. Zijn rondjes op de slicks zagen er goed uit, en Red Bull durfde het daarna ook aan met Max Verstappen. Hier ging het echter helemaal fout.

Crash met Antonelli

Verstappen kreeg het teken om weer verder te gaan, maar de crew van Red Bull had de aanstormende Mercedes van Andrea Kimi Antonelli niet gezien. Verstappen knalde tegen de Italiaan aan, waardoor de Mercedes-man zijn pitstop niet kon maken. Verstappen liep schade aan zijn voorvleugel op, waardoor hij een zware eindfase voor zijn kiezen kreeg. Het was een zeer chaotisch moment.

Pech met de Safety Car

Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het moment. Hij leek er zelf niet zoveel aan kunnen doen, aangezien de fout lag bij zijn pitcrew. De grootste pech voor Verstappen was dat Fernando Alonso crashte na een incident met Liam Lawson. Hierdoor stond er een auto op de baan, en moest de wedstrijdleiding kiezen voor een Safety Car.

De race werd afgerond achter de Safety Car, en dat was een groot probleem voor Verstappen. Hij viel hierdoor terug naar de zeventiende en de laatste plaats. Zijn manager Raymond Vermeulen meldde zich direct na de race bij de leiding van Red Bull. Hij was zwaar ontevreden, en dat maakte hij in woord en gebaar duidelijk. Voor Red Bull was het een nieuwe blunder in de pits, nadat er eerder in Bahrein ook al zeer veel verkeerd was gegaan.