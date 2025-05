McLaren lacht om mislopen pole position: "Willen de F1 spannender maken!"

Het team van McLaren liep in Miami de pole position mis. Lando Norris kon niet tippen aan Max Verstappen, terwijl Oscar Piastri genoegen moest nemen met de vierde tijd. Teambaas Andrea Stella grapt dat ze op deze manier de Formule 1 weer een beetje spannend maken.

McLaren gold voorafgaand de kwalificatie als de topfavoriet voor de pole position. Eerder hadden ze een 1-2tje gepakt in de sprintrace, al werden ze op vrijdag wel verslagen door Andrea Kimi Antonelli in de sprint kwalificatie. In de kwalificatie werden ze verslagen door de kersverse vader Verstappen, die weer eens boven zichzelf uitsteeg. De tweede en vierde startplaats bieden McLaren echter wel kansen voor de race.

Formule 1 spannender maken

Teambaas Andrea Stella kon wel leven met het resultaat. De Italiaan kon het niet laten om een grapje te maken in gesprek met Sky Sports: "Idealiter willen we Verstappen niet de track position geven. Maar we willen de Formule 1 gewoon wat leuker maken! Maar zonder grappen, Max levert altijd een geweldige job. Wij moeten er nu gewoon voor gaan zorgen dat we het iets beter kunnen gaan doen in de kwalificatie."

Kansen in de race

Stella ziet voor zijn team meer kansen in de Grand Prix. De Italiaanse teambaas denkt dat dit beter bij de auto van McLaren past: "Onze auto is wat voorspelbaarder en past beter in de race trim. Hij presteert goed, sterk en snel, maar als de coureurs hem op de limiet pushen komen er vaak een paar kleine verrassingen bovendrijven. Morgen zal het een goede race worden."

McLaren was eerder op de zondag een klasse apart in de sprintrace, en dat geeft ze goede hoop. Het is namelijk de verwachting dat het ook tijdens de Grand Prix van vandaag kan gaan regenen op het Miami International Autodrome. Een 1-2tje kan nog wel een uitdaging worden.