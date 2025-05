Max Verstappen baalt van Red Bull na megablunder in pitlane: "Heel slordig"

De sprintrace in Miami is voor Max Verstappen uitgedraaid in een enorme teleurstelling. Na een incident in de pitlane kreeg Verstappen een tijdstraf, waardoor hij terugviel naar de laatste plaats. De Nederlander omschreef dit achteraf als een slordige situatie.

Verstappen startte de sprintrace als vierde, en kwam vervolgens goed weg. Hij stoomde op naar de derde plaats, en profiteerde van het feit dat zijn teamgenoot Yuki Tsunoda rondreed in het achterveld. De Japanner wisselde naar de slicks, en dat was een goede keuze. Red Bull riep ook Verstappen naar binnen, maar hier ging alles mis. Verstappen werd te vroeg weggestuurd, waardoor hij vol tegen de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli aan knalde.

Situatie was duidelijk

De stewards waren streng, en ze gaven Verstappen een zware tijdstraf van tien seconden. Aangezien de race werd afgesloten onder de Safety Car, viel Verstappen terug naar de zeventiende en de laatste plaats. Het was pijnlijk, en bij Viaplay gaf hij zijn eerste reactie op het moment: "Ja, ik denk dat het wel duidelijk is wat er hier gebeurde. Ik kan er niet meer van maken."

Verstappen loopt door deze straf een grotere achterstand op in het wereldkampioenschap. De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri kwamen namelijk als eerste en tweede over de streep op de natte baan rondom het Hard Rock Stadium.

Slordige situatie

Verstappen legt uit wat er precies fout ging, en waarom hij weer ging rijden, terwijl dit niet veilig was. "De lamp in de pits ging uit. Ik kan vanuit de cockpit niet zien of er een auto aankomt." Zijn eindconclusie is dan ook heel erg duidelijk over deze zaak: "Dat is heel erg slordig."

Verstappen krijgt straks weer een kans om zich te herstellen, want de kwalificatie staat nu op de agenda. Mogelijk is de baan dan weer zeer nat.