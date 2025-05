Marko kritisch op Red Bull na pitstopblunder: "Terechte straf"

Het team van Red Bull Racing kende een teleurstellende sprintrace in Miami. Max Verstappen raakte tijdens zijn pitstop de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli, en dat leverde hem een tijdstraf van tien seconden op. Volgens Helmut Marko was deze straf terecht.

De sprintrace in Miami was een enorme chaos. Door de regen werd de start uitgesteld, waarna er uiteindelijk een droge lijn ontstond. De teams moesten snel een keuze maken, en Verstappen werd door Red Bull naar binnen gehaald voor een setje slicks. Toen hij werd weg wilde rijden, knalde hij tegen de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli aan. Verstappen beschadigde zijn voorvleugel en kreeg een tijdstraf van tien seconden.

Terechte straf

De race finishte onder de Safety Car, en daardoor viel Verstappen terug naar de laatste plaats. Red Bull-adviseur Helmut Marko deelde zijn teleurstelling met Servus TV: "Helaas werd Max te vroeg weggestuurd bij de pitstop. De straf was terecht en de bandenkeuze mag ook in twijfel worden getrokken. Maar ik denk dat het gebrek aan snelheid vooral te wijten was aan de schade aan de voorvleugel. De zachte band had waarschijnlijk ook niet geholpen."

Focus op de kwalificatie

Marko wil de pijnlijke blunders van de sprintrace nu achter zich gaan laten, de dag is immers nog jong. En er zal nog veel meer moeten gebeuren vandaag.

Later vandaag staat immers de kwalificatie op het programma, en daar kijkt Marko naar uit: "Er zijn al wat bevindingen opgedaan, maar nu moeten we afwachten wat dat voor invloed heeft op de kwalificatie. Het is wel duidelijk dat het team van McLaren weer heel erg snel is, hoewel met de juiste strategie en een eerdere stop er hier veel meer in had gezeten."

Verstappen werd uiteindelijk als zeventiende geklasseerd, en zijn achterstand op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri groeide.