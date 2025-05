De sprintrace op het Miami International Autodrome is een feit. De sprintzege ging vandaag naar Lando Norris. Achter hem kwam Oscar Piastri als tweede over de streep. De top drie werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton. Max Verstappen viel terug naar de zeventiende plaats na een tijdstraf.

Vlak voor de sprintrace in Miami kwam het met bakken uit de hemel. De regen was zwaar, en dat had direct gevolgen. Charles Leclerc haalde de grid niet, omdat hij vol de muur in vloog tijdens zijn rondje naar de startopstelling. De schade aan zijn Ferrari was heel erg groot. Hij kon niet deelnemen aan de sprintrace.

De kletsnatte baan zorgde ervoor dat de opwarmronde werd verreden achter de Safety Car. Polesitter Andrea Kimi Antonelli mocht achter de wagen aanrijden om de race op gang te brengen. De meeste coureurs stonden op de intermediates, en dat was ook broodnodig. Carlos Sainz koos ervoor om op de full wets te starten, bij Williams verwachtte men meer regen.

Uitgestelde start

Het zicht was slecht, en Oscar Piastri liet zelfs weten dat er een riviertje op de baan lag. Antonelli zag zelfs niets achter de Safety Car, en dat was geen goed teken. Vlak nadat Max Verstappen de uitloopzone in schoot, besloot de wedstrijdleiding in te grijpen. De sprintrace werd stilgelegd, en pas na een klein halfuurtje gingen de coureurs weer de baan op. Er werden twee rondjes achter de Safety Car gereden, de coureurs kregen hierdoor een kans om te wennen aan de omstandigheden. Verstappen meldde dat het er weer beter uit zag, en de lucht begon op te klaren.

Spraakmakende momenten

De wedstrijdleiding koos voor een standing start, en dat was slecht nieuws voor Antonelli. De Italiaan had het namelijk zwaar, en hij verloor zijn koppositie bij de start aan Oscar Piastri. Hij vond dat de Australiër hem wijd duwde, maar daar dachten ze bij de wedstrijdleiding anders op. Een onderzoek bleef uit, en Antonelli viel terug naar de vierde plaats. Max Verstappen schoof hierdoor een plekje op naar de derde plaats.

Piastri had schone lucht, en het viel hem op dat de baan droger begon te worden. Het zorgde voor een vraagstuk bij de teams, want was een pitstop nodig?

De wedstrijdleiding keek wel naar een ander moment. Verstappen stond mogelijk niet goed in zijn gridbox, en dat wordt gezien als een valse start. Alhoewel Verstappen buiten zijn startplek leek te staan, besloten ze geen onderzoek in te stellen.

Handicap

Verstappen reed rond met een soort handicap. Hij liet zijn team weten dat hij niets zag door zijn vizier, en dat was niet heel handig. Eerder klaagde Racing Bulls-coureur Liam Lawson over hetzelfde probleem, de Nieuw-Zeelander beweerde zelfs dat zijn vizier kapot was.

De baan begon steeds meer op te drogen, maar niemand durfde in te zetten op een setje slicks. Raceleider Piastri stelde dat de baan langzamer opdroogde dan gedacht, maar de inters begonnen te slijten. Daarnaast was het de vraag wat er zou gebeuren als ze wel naar slicks zouden gaan. Het kon een voordeel opleveren, maar ze zouden dan ook terugvallen. De wedstrijdleiding vond de baan in ieder geval droog genoeg om de DRS vrij te geven.

Bizarre chaos

Bij Red Bull durfden ze het als eerste aan. Yuki Tsunoda was gestart in het achterveld, dus hij kon niets verliezen. Hij ging naar de mediums, en het leek een goede gok te zijn. Lewis Hamilton was de eerste van de koplopers die naar binnen dook, hij ging naar de softs.

Bij Red Bull hadden ze genoeg gezien, en ze haalden Verstappen naar binnen. Het leek goed te gaan, maar Antonelli reed over zijn voorvleugel heen. Het was een fout van Red Bull, die Verstappen in de weg van de Italiaan op pad stuurden. Ondertussen was Carlos Sainz de fout in gegaan, en hij reed rond met een lekke band. Het was een enorme chaos.

Zware straf voor Verstappen

De McLarens kozen ook voor een pitstop van Piastri, en ze behielden de leiding. Norris kwam als raceleider bovendrijven, en hij klaagde over troep op de baan. Voor hem zou het immers goed uitpakken als er een Safety Car naar buiten werd gestuurd. Zijn wens werd werkelijkheid. Fernando Alonso knalde de muur in na een incident met Lawson, en de Safety Car kwam de baan op. Norris maakte op dat moment zijn pitstop, waardoor de leiding van hem bleef. Daarachter had Hamilton de derde plaats van Verstappen afgepakt. Het werd alleen maar erger voor Verstappen, want hij kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het moment in de pitlane. Hierdoor viel hij terug naar de zestiende plaats.