Max Verstappen ontbrak gisteren op de mediadag in Miami. Hij vertrok later naar de Verenigde Staten vanwege de geboorte van zijn eerste kind. Volgens een veelgehoorde mythe worden coureurs langzamer als ze een kind krijgen, maar veel kenners vinden dat onzin.

Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet lieten eind vorig jaar weten dat ze hun eerste kindje verwachtten. Verstappen vloog gisteren pas laat naar Miami, en volgens zijn team Red Bull was dat vanwege de komst van zijn eerste kind. Ze lieten in het midden of de baby al was geboren. Voor Verstappen wordt het hoe dan ook een speciaal weekend, maar hij gaat natuurlijk ook op jacht naar een goede prestatie in Miami.

Sneller thuis

Volgens een veelgehoorde mythe worden coureurs langzamer zodra ze een kind krijgen. Veel kenners zijn het oneens met deze bewering. Dat geldt ook voor Ziggo-reporter Jack Plooij, die dat uitlegt bij Radio 538: "Nee, dat is een fabel, absoluut. Je bent goed, of je bent niet goed." In de studio wordt nog gegrapt dat Verstappen juist sneller wordt, omdat hij dan sneller thuis kan zijn.

De nieuwe vloer van Verstappen

In Miami gaat Verstappen nu eerst jagen op een goede prestatie. Volgens Plooij is dit wel een circuit dat de Nederlander ligt: "Ja, absoluut. Hij krijgt een nieuwe vloer dit weekend, er wordt behoorlijk had gewerkt bij Red Bull en ze lopen een beetje achter. Hij staat derde in het kampioenschap, dat is niet wat hij wil. Dus er komt een nieuwe vloer, en we hebben goede kansen denk ik."

De reporter van Ziggo Sport legt uit waarom die nieuwe vloer zo belangrijk is: "Bij deze auto's, die hebben snelheid nodig van het grondeffect. Dus die bodemplaat is echt het allerbelangrijkste onderdeel van de auto en die wordt nu vernieuwd." Hij stelt dat ze hier goed naar hebben gekeken, en dat stemt ze volgens hem hoopvol.