McLaren komt met pijnlijke verklaring van crash Norris

De kwalificatie in Saoedi-Arabië eindigde in tranen voor Lando Norris. De Brit vloog van de baan en kwam niet verder dan de tiende plaats. Hij baalde, en ook bij McLaren was de teleurstelling merkbaar. Teambaas Andrea Stella legde uit wat er mis was gegaan.

Van Norris is bekend dat hij soms een foutje maakt onder druk. Het leek erop dat hij deze zwakte had overwonnen, want in de regen in Australië bleef hij kalm. Na een tegenvallend weekend in Bahrein werd het weer een thema, en gisteren ging het weer mis. Zijn crash was pijnlijk, en Norris noemde zichzelf een idioot. Die woorden wilde hij daarna niet terugnemen.

Te hard pushen

Bij zijn team McLaren nemen ze dat soort begrippen niet in de mond. Teambaas Andrea Stella baalde, en hij legde aan de internationale media uit wat er precies mis was gegaan bij Norris: "Jammer, het gebeurde op een plek die niet bepaald vergevingsgezind is. Lando pushte te hard, kwam op de kerbs terecht en was daarna een passagier. De snelheid was er, dat zag er echt prima uit. Dus dat biedt ook mogelijkheden voor de race."

Goed gevoel voor de race

Voor McLaren liggen er nog genoeg kansen, aangezien Oscar Piastri als tweede zal starten. Stella ziet ook dat er genoeg snelheid is, en dat zal ook gunstig zijn voor Norris. De Italiaanse teambaas klinkt strijdbaar: "Toch hadden we hier een iets snellere auto dan Red Bull. Je moet alleen tijdens de race ook ergens in een positie kunnen komen om dat voordeel te kunnen benutten. Aan snelheid in Jeddah is op zondag in ieder geval geen gebrek bij ons. Tijdens de vrije trainingen zag het er hier bij Lando en Oscar best wel goed uit tijdens de lange runs."

Piastri deelt vandaag de eerste startrij met de Red Bull van Max Verstappen. Norris moet dromen voor een succesvolle inhaalrace.