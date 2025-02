Zieke Stroll haakt af bij testweek

Voor Lance Stroll is de testweek in Bahrein niet geëindigd op de manier waarop hij had gehoopt. Hij moest de ochtendsessie overslaan vanwege ziekte, en nu kan hij de middag ook niet afmaken. Fernando Alonso heeft zijn helm weer opgezet en zijn racepak weer aangetrokken.

Aston Martin meldde vanochtend dat ze hun planning hebben aangepast. De Britse renstal zou eigenlijk Lance Stroll laten rijden in de ochtend, maar ze lieten weten dat hij vannacht ziek was geworden. Fernando Alonso mocht eerder dan verwacht instappen, zodat Stroll even kon gaan uitrusten. Aan het begin van de middag klom Stroll weer in de AMR25, maar dat was van korte duur.

Rond de klok van 16:00 Nederlandse tijd werd Alonso met helm op in de pitbox van Aston Martin gespot. Het team kwam met niet al te veel informatie naar buiten, maar het is wel duidelijk dat Stroll niet in staat is om te rijden. Alonso mag de testdag gaan afmaken, nadat hij vanochtend ook al veel kilometers heeft gemaakt. Voor zijn Canadese teamgenoot is het dus een verstoorde voorbereiding op het gloednieuwe seizoen in de Formule 1.

Het is niet de eerste keer dat Stroll door ziekte of blessureleed een belangrijke test moet overslaan. In 2023 moest hij de hele testweek in Bahrein aan zich voorbij laten gaan. Hij had toen vlak voor de start van de testweek een ongeluk gehad tijdens het fietsen waardoor hij beide polsen had gebroken. Na dit incident volgde er een spoedoperatie, en hij werd tijdens de testdagen vervangen door reservecoureur Felipe Drugovich. De Braziliaan werd toen ook aangewezen als vervanger voor als Stroll niet kon racen, maar dat ging niet door. Het medische team keurde hem toen goed voor de race, al kon hij niet zelfstandig uit de auto klimmen. Nu lijkt het niet zo ernstig te zijn.