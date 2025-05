F1-legende velt hard oordeel: "Norris is te zwak!"

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri lijken dit jaar met elkaar om de titel te gaan vechten. De twee papaja-coureurs gaan aan kop van het wereldkampioenschap, maar volgens Alan Jones is Norris kansloos. Hij wijst naar de mentale gesteldheid van de Britse coureur.

Piastri is volgens kenners de topfavoriet voor de wereldtitel dit jaar. De Australiër heeft al drie Grands Prix gewonnen, en nam twee weken terug de koppositie in het wereldkampioenschap over van zijn teammaat Norris. De Britse coureur won in Australië, maar daarna ging het wat minder. Hij was hard voor zichzelf, en zijn mentale worstelingen uit het verleden kwamen weer naar boven. Het zorgde voor twijfel over zijn titelkansen.

Zwakke Norris

Voormalig wereldkampioen Formule 1 Alan Jones is onder de indruk van Piastri. De Australische legende stelt bij The Back Page dat Piastri de favoriet is: "Aan het einde van de dag is zijn teamgenoot zwak. Zijn ploegmaat is vrij snel, daar bestaat geen twijfel over, maar mentaal vind ik hem een zwak persoon."

"Hij komt naar buiten met al deze onzin dat hij een beetje een mentaal ding heeft. Hij staat stil bij enkele van de problemen die hij heeft gehad in plaats van de positieve punten. Als ze al die onzin beginnen uit te kramen, weet je dat je ze hebt."

Piastri wel een kanshebber

Over Piastri is Jones veel positiever. De Australische oud-coureur ziet zijn landgenoot als de favoriet voor de wereldtitel: "Piastri kan dit jaar zonder twijfel de wereldtitel winnen. Hij komt bijna uit het niets en hij heeft alle eigenschappen die je nodig hebt om wereldkampioen te worden."

"Oscar is een behoorlijk eigenzinnige jonge jongen. Ik houd echt van hem. Hij pronkt niet, hij danst niet, hij is gewoon een sterk individu en dat is precies wat je nodig hebt om de klus te klaren. Hij heeft een oud hoofd op jonge schouders. Hij is heel erg volwassen. Hij is erg relaxed. Hij is niet snel van zijn stuk, terwijl ik denk dat het bij zijn teamgenoot de andere kant opgaat."