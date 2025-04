'Lando Norris dreigt op zwarte lijst te komen bij topteams'

Lando Norris was dé titelfavoriet aan het begin van 2025, maar het ziet er steeds minder gunstig uit voor de Brit. Norris heeft nog maar één overwinning tegenover drie overwinningen van teamgenoot Oscar Piastri. Kleine foutjes maken het Norris lastig en het lukt hem dus niet om constant vooraan te rijden.

De dip die de coureur van McLaren nu meemaakt, zou volgens Ralf Schumacher weleens zijn einde kunnen zijn. Iets meer dan een jaar geleden behaalde Norris zijn eerste overwinning en dat zorgde voor een verandering in het constructeurskampioenschap. Volgens Schumacher is het een kans dat Norris op de zwarte lijst komt bij verschillende topteams.

Veel fouten

Norris begon het seizoen ijzersterk met een overwinning in Melbourne, maar heeft vanaf toen niets meer gepresteerd als het gaat om overwinningen. Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher zei in de Duitse podcast Backstage Boxengasse: "Hij maakte die fout, maar naar mijn mening wilde hij te veel, of beter gezegd, had hij op dat moment onderstuur omdat hij de apex niet bereikte."

Het is een fout die tekenend zou kunnen zijn voor het vermogen van Norris om onder druk te rijden. "Dat kan gebeuren, maar dat zou natuurlijk niet moeten gebeuren als je racet voor het wereldkampioenschap", vervolgt Schumacher.

Geen wereldkampioenmateriaal

Schumacher vervolgt zijn verhaal met: "Geen twijfel mogelijk, dat moet je nader bekijken. Natuurlijk zien we de gegevens niet, maar ja, het lijkt op een fout van zijn kant. Dat mag niet gebeuren als je racet voor het wereldkampioenschap. Maar één ding is ook duidelijk: hij weet al wat er aan de hand is, toch? En hij weet dat als hij dit jaar niet presteert, het op een gegeven moment moeilijk voor hem zal zijn om met andere teams samen te werken."

Het lijkt misschien hard, maar zoals Schumacher uitlegde: "Je weet hoe het gaat in de paddock; zodra ze denken dat je een waardeloze coureur bent of mentaal niet sterk genoeg om wereldkampioen te worden, dan heb je natuurlijk geen toegang meer tot de andere topteams." Norris heeft nog meer dan genoeg kans om zijn leiding in het kampioenschap terug te pakken, maar volgens Schumacher kan het niet snel genoeg komen.