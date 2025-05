Lando Norris gelooft in wereldtitel: "Maak me totaal geen zorgen"

Lando Norris won vorig jaar zijn eerste Grand Prix in Miami. Dit jaar hoopt hij weer te winnen, en kan hij de leiding in het wereldkampioenschap terugpakken. Norris leek in de afgelopen races onder druk te staan, maar de Britse coureur maakt zich geen zorgen.

Norris begon goed aan het seizoen met een zege in Australië. Hij verspeelde het momentum, en hij maakte foutjes in Bahrein en Saoedi-Arabië. Zijn teamgenoot Oscar Piastri bleef koel en won drie Grands Prix. De Australiër nam de leiding in het wereldkampioenschap over, en er werd door veel mensen getwijfeld aan de titelkansen van Norris. Hij lijkt onder druk te staan, en daar kan hij niet zo goed mee omgaan.

Maakt Norris zich zorgen?

In Miami laat Norris weten dat hij zich helemaal geen zorgen maakt. Zijn teamgenoot Piastri voert nu het kampioenschap aan, en Norris moet gaan jagen. Hij maakt zich niet druk, en wordt geciteerd door BBC Sport: "Ik maak me helemaal geen zorgen. Hij doet het goed, en hij verdient dit, het is niets meer dan dat."

"Ik geloof ook niet in iets als het momentum vasthouden. Ik heb overduidelijk een paar fouten gemaakt, en ik presteer zeker niet op het juiste niveau, maar ik weet zeker dat ik snel dat niveau kan bereiken."

Norris ziet nog genoeg kansen

Norris heeft dan ook niet het idee dat hij geen kans meer maakt op de wereldtitel. Het jaar is immers nog jong: "Er is geen reden om me zorgen te maken. Dit is pas ronde zes van de 24. Ik kan dit niet altijd blijven zeggen. Ik weet dat ik stappen moet zetten, maar ik probeer me te verbeteren en de snelheid is aanwezig. Het is gewoon één ding dat ik moet verbeteren. Het is iets lastigs, maar ik vertrouw erop dat ik dat kan bereiken."