George Russell eist actie na vreemde uitspraken FIA-president

GPDA-directeur George Russell is niet onder de indruk van een opvallende actie van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hij vindt het leuk dat Ben Sulayem overweegt de scheldregels aan te passen, maar hij ziet liever dat er echt actie wordt ondernomen.

De FIA zorgde begin dit jaar voor enorme frustratie bij de coureurs. De regels omtrent het wangedrag werden aangepast, waardoor coureurs voor een klein scheldwoordje al een fikse boete of zelfs een schorsing konden krijgen. Ben Sulayem had door dat dit voor frustratie zorgde, en hij liet deze week op Instagram weten dat hij overweegt om de regels te versoepelen. Voorlopig is het echter bij woorden gebleven, en zijn er nog geen daden.

Geen woorden, maar daden

Mercedes-coureur George Russell is één van de kopstukken van rijdersvakbond GPDA. In Miami kreeg hij van de internationale media de vraag of dit een stap in de juiste richting is: "Conceptueel wel, ja. Maar we willen graag zien dat ze actie gaan ondernemen, in plaats van dat ze zeggen dat ze dingen aan het overwegen zijn."

Russell vindt dit een leuke stap, maar zolang er nog niet is gebeurd, zijn de coureurs ook niet tevreden. De Mercedes-coureur gaat verder met zijn verhaal: "We overwegen allerlei dingen. We zijn er duidelijk over, we willen veranderingen zien, en zodra die zijn doorgevoerd gaan we erop reageren."

Veranderingen blijven vooralsnog uit

De coureurs kunnen op dit moment dan ook nog steeds boetes en voorwaardelijke straffen ontvangen voor een scheldpartijtje. Ook kunnen ze bij meerdere overtredingen nog steeds WK-punten verliezen.

Russell is daar ook duidelijk over. Deze stap van Ben Sulayem is leuk, maar het betekent helemaal niets: "Tot die tijd wordt het nog gewoon overwogen. Die woorden betekenen dus helemaal niets totdat er echter veranderingen worden doorgevoerd."

Dit jaar zijn er in de Formule 1 nog geen straffen uitgedeeld voor 'wangedrag'. Max Verstappen kreeg vorig jaar wel een taakstraf, omdat hij 'fucked' had gezegd in de perszaal.