Yuki Tsunoda doet onthulling over geheime Red Bull-test

Yuki Tsunoda reed vorige week een speciale test voor Red Bull, maar dat ging niet helemaal zoals gepland. De test was minder nuttig dan gehoopt en zowel het team als de Japanner zelf baalde daar flink van.

Vorig weekend was er geen race, maar dat betekent niet dat de Japanner stil blijft zitten. Het team van Red Bull had een test ingepland op het circuit van Silverstone. Tsunoda moet nog steeds wennen aan de auto en daarom had het team een extra testdag ingepland.

Niet nuttig

De test was allesbehalve nuttig, zo vertelde Yuki Tsunoda aan de internationale media die aanwezig waren in de paddock in Miami: "Ik had het typische Britse weer. De baan was vochtig aan het begin en we hadden geen regenbanden mee, want we wilden geen tijd verspillen in de test. Dus we moesten best lang wachten totdat het droog was. En aan het einde hadden we ook een klein probleem. Dus we hebben helaas niet zoveel kunnen rijden."

Volgens de Japanner voelt het ook anders aan, dus het was dubbel wennen aan de auto: "Eerlijk gezegd is het best moeilijk om het verschil te merken", vervolgt Tsunoda. "Het zijn volledig andere omstandigheden, volledig andere karakteristieken; de bochten voelen heel anders ten opzichte van eerdere races die ik heb gereden."

Domme feedback

Yuki Tsunoda was ook vooral bang om domme feedback te geven aan het team. Hij wilde het team niet op het verkeerde been zetten: "Ik was een beetje bang om domme feedback te geven die alleen maar verwarrend zou zijn. Dus ja, ik vertelde wat ik aan verschil voelde, dus wat dat betreft was het nog steeds een goede test. En het was goed voor mij om die meters te maken."

Tsunoda kent tot nu toe nog geen mega start bij Red Bull. De Japanse coureur heeft tot nu toe als hoogste een P9 gefinisht en staat maar liefst 82 punten achter teamgenoot Max Verstappen.