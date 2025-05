Enthousiaste Hamilton feliciteert Verstappen met prachtig babynieuws

Max Verstappen sloeg de mediadag in Miami over vanwege de geboorte van zijn eerste kind. Verstappens collega's zijn heel erg blij voor hem. Lewis Hamilton en George Russell delen hun felicitaties aan het adres van Verstappen met de rest van de wereld.

Red Bull liet aan het begin van de mediadag weten dat Verstappen afwezig was vanwege de komst van zijn eerste kind. Ze lieten weten of het kind al was geboren of niet, maar het bericht sprak boekdelen. Verstappen wordt vandaag weer op het circuit verwacht, en zijn collega's vinden het heel normaal dat hij de donderdag in Miami oversloeg.

Mooie woorden van Hamilton

Tijdens de persconferentie in Miami werden Lewis Hamilton en George Russell gevraagd naar de geboorte van Verstappens kind. Zijn voormalig titelrivaal Hamilton klonk direct heel enthousiast: "Ik wens hem gewoon het allerbeste! Het is gewoon zo'n enorm speciale gebeurtenis. Ik heb kort met hem gesproken in Saoedi-Arabië, en ik zag hoeveel zin hij erin had. Mijn felicitaties zijn voor hem!"

Een veelgehoorde mythe in de Formule 1, is dat coureurs langzamer worden als ze een kind krijgen. Deze bewering lijkt niet te kloppen, want veel coureurs boekten gewoon hun successen toen ze al kinderen hadden gekregen.

Ook Russell begrijpt Verstappen

Mercedes-coureur Russell krijgt de vraag of dit Verstappen kan veranderen: "Ik denk dat we allemaal professionals zijn, maar dit maakt gewoon onderdeel uit van je leven. Ik denk dat het voor iedereen die een kind heeft gekregen, een speciaal moment is. Ik wens hem dus echt het beste. Zoals Nico Hülkenberg al zei, ik denk dat het veel toevoegt aan je leven."

"Ik weet een beetje hoe het voelt als ik mijn neefjes en nichtjes zie. Het zijn niet mijn kinderen, maar het brengt zoveel vreugde als ik tijd met ze mag doorbrengen. Als je kijkt naar coureurs in het verleden, die wonnen titels en races toen ze kinderen hadden. Dus ik zie op professioneel niveau niet zoveel veranderen bij hem."