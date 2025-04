Stroll schrijft gênant record op zijn naam

De Saoedische Grand Prix is nog niet verreden, maar Lance Stroll heeft nu al een pijnlijk record te pakken. De Canadees is de coureur met de meeste eliminaties in Q1 ooit, en dat is geen leuke statistiek voor op zijn CV.

Aston Martin-coureur Lance Stroll wist geen wonderen te verrichten in de kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit. De Canadees deed zijn best om een goede tijd neer te zetten, maar hij viel af in het eerste gedeelte van de sessie. Zijn tijd was goed genoeg voor de zestiende tijd, en daarmee liep hij dus net een plekje in Q2 mis. Het zorgde niet voor grote frustratie, want Stroll en Aston Martin komen dit jaar nog niet goed voor de dag.

Nieuw record

Stroll is het wel gewend om al na één kwalificatiesessie uit zijn auto te stappen en met de media te praten. Zijn zestiende tijd in de kwalificatie betekende namelijk zijn 75ste Q1-exit in zijn carrière. Hiermee verbrak hij het record van Kevin Magnussen, die 74 keer niet door Q1 wist te komen. Voor Stroll is het een pijnlijke prestatie, ook omdat hij in de afgelopen jaren zeker niet de slechtste auto van het veld tot zijn beschikking had.

Stroll weet zelf ook wel dat hij dit ietwat gênante record nu op zijn naam heeft staan. De Canadees werd er zelfs mee geconfronteerd in gesprek met de internationale media. Schouder ophalend probeert hij uit te leggen dat dit niet per se aan hem ligt: "Zet de coureurs van McLaren voor tien jaar in een Sauber, en ze hebben de meeste exits in Q1 te pakken. Het hangt echt van de auto af. Als je een snelle auto hebt, kan je banden sparen en ben je door naar Q3. Als je een langzame auto hebt, kan je miljoenen banden gebruiken in Q1, en dan lig je er de meeste keren uit."