Lewis Hamilton heeft een zware start van het seizoen achter de rug. Zijn tegenvallende resultaten zorgden voor kritiek, maar daar kan de zevenvoudig wereldkampioen niets mee. Hij stelt dat hij niet nadenkt over dit soort zaken. Hij wil genieten van zijn werk.

Toen Hamilton afgelopen winter van Mercedes overstapte naar Ferrari, waren de verwachtingen hoog. Hamilton moest de Scuderia nieuwe successen gaan bezorgen, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Op een sprintzege in China na heeft Hamilton weinig laten zien. Het zorgt voor veel kritiek, en analisten vragen zich af hoelang de Brit nog doorgaat met racen als het zo doorgaat.

Kritiek doet Hamiltons niets

In Miami werd Hamilton tijdens de persconferentie gevraagd naar de kritiek: "Ik denk er gewoon niet echt over na. Ik wil me niet richten op de meningen van mensen die geen inzicht hebben in wat er speelt. Ze hebben nooit deze positie beleefd. Ik probeer te blijven genieten van het werk dat ik doe met de mensen om me heen."

Waar komen Hamiltons problemen vandaan?

De vraag die dan blijft hangen, is waar zijn problemen vandaan komen. "Heel veel verschillende dingen. Het is niets specifieks. Toen ik de overstap maakte naar Mercedes, was het in het eerste halfjaar moeilijk om te wennen aan het gegeven dat je met nieuwe mensen werkt. De engineers waar ik nu mee werk, zijn het duidelijk gewend om de auto af te stellen op een andere coureur."

"Daarnaast ben ik het gewend om in een auto met een totaal andere rijstijl te racen, dus het is gewoon een combinatie van heel erg veel verschillende dingen."

Hamilton staat momenteel op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap. De Ferrari-coureur heeft tot nu toe 31 WK-punten bij elkaar gereden. Zijn teamgenoot Charles Leclerc doet het iets beter, want de Monegask staat vijfde met 47 WK-punten.