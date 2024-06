Uitslag VT2 Canada: Grote problemen voor Verstappen, Alonso snelste in natte sessie

De tweede vrije training op het circuit van Montreal is een feit. Op het opnieuw geasfalteerde circuit werd zojuist de snelste tijd genoteerd door niemand minder dan Fernando Alonso. Achter hem ging de tweede tijd naar Mercedes-coureur George Russell. Ditmaal werd de top drie compleet gemaakt door Lance Stroll.

Met regen in de lucht ging de tweede vrije training in Canada van start. Terwijl Max Verstappen en zijn collega's stonden te wachten op het groene licht begon het te druppelen. Alle coureurs stonden echter op de slicks, en dat was niet bepaald ideaal.

Charles Leclerc wachtte iets langer met het rijden van rondjes, en bij Ferrari dachten ze slim te zijn. De Monegask werd op de inters de baan opgestuurd, maar de baan was nog niet nat verklaard. Dat is niet helemaal volgens de regels, dus hij mag zich na de sessie bij de stewards melden. Waarschijnlijk zal Ferrari hiervoor een straf ontvangen.

De regen zorgde ervoor dat de coureurs weer naar binnen doken. Pierre Gasly was de uitzondering op de regel, en hij draaide op zijn gemakje zijn rondjes. Hij meldde dat de baan best wel droog was, en dat zorgde ervoor dat de andere coureurs weer de baan op stroomden.

Verstappen

Max Verstappen wachtte iets langer, en toen hij eenmaal op het gloednieuwe asfalt reed, was het al harder aan het regenen. De regen zette niet door, maar Verstappen verdween wel van de baan. Hij kampte namelijk met onhandige problemen.

Verstappen kwam gehaast de pits in rijden, en hij stelde dat hij rook rook. Er waren inderdaad een paar rookpluimpjes te zien toen hij de pitlane in reed. Hij sprong zijn auto uit, en er werd geel waarschuwingstape rondom de pitbox geplaatst.

Monteurs gewapend met rubberen handschoenen onderzochten de wagen. Het was een pijnlijke situatie, want door de regen had Verstappen in de eerste vrije training ook niet zoveel meters gemaakt. Opvallend genoeg had Verstappen voor deze sessie net de beschikking gekregen over een verse Power Unit. Volgens Red Bull ging het echter om een ERS-probleem.

Menselijke muur

Terwijl de monteurs van Red Bull een menselijke muur vormde voor de pitbox van Verstappen, kwamen de andere coureurs de baan op. De baan was nu echt nat, dus men mocht gebruik maken van de inters. Esteban Ocon kwam als eerste naar buiten, en de rest volgde snel. Het regende weer iets harder, dus het werd ook een grotere uitdaging. Lando Norris glibberde van de baan in de laatste bocht, en hij betrad de baan op de onjuiste manier. Aangezien hij dit twee keer deed, moet hij naar de stewards.