McLaren geeft Norris duidelijke opdracht mee in jacht op zege

Het team van McLaren gaat vandaag op jacht naar de zege in Miami. Lando Norris start als tweede, en hij zal bij de start de degens gaan kruisen met Max Verstappen. Teambaas Andrea Stella geeft hem een duidelijke opdracht mee.

Norris won vorig jaar zijn eerste race in Miami, en hij hoopt vandaag weer zo'n resultaat neer te zetten. Daarvoor moet hij dus wel afrekenen met Verstappen, die er altijd alles aan doet om zijn positie te verdedigen. De eerste bocht kan dan heel belangrijk worden, en veel mensen houden hun hart vast. Verstappen zal immers niet zomaar aan de kant gaan, en Norris rijdt ook altijd aanvallend.

Duidelijke adviezen

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft een duidelijke boodschap voor Norris. Bij de internationale media legt hij dat uit: "De adviezen die ik aan mijn coureurs meegeef, blijven gewoon hetzelfde. Ook naar de voorvallen in Saoedi-Arabië en hier in Miami."

Stella verwijst naar het incident tussen Verstappen en Oscar Piastri in Saoedi-Arabië. Daarnaast duwde Piastri gisteren in de sprintrace de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli wijd in de eerste bocht.

Incidenten vermijden

Stella zit niet te wachten op nog meer incidenten. Hij is er duidelijk over, en Norris weet hierdoor ook heel goed wat hij wel, en wat hij niet zal moeten gaan doen. "We willen de finishvlag zien. Ik ben ook niet geïnteresseerd in contact met andere coureurs. Als het niet helemaal duidelijk is voor wie de bocht is, dan kun je die bocht ook laten gaan. We willen immers die finishvlag zien. De auto is namelijk best snel en de race wordt niet gewonnen of verloren in de eerste bocht. Met die mentaliteit gaan we racen."

De teambaas neemt het ook nog eventjes op voor Piastri, die bij de eerder genoemde incidenten betrokken was: "Bij de laatste twee starts werd het verschil gemaakt bij de launch. In beide gevallen was hij zó goed weg dat hij bij de remzone voor lag op de ander en aan de binnenkant zat. In dat geval vallen we gewoon terug op de basisprincipes van racen om na te gaan hoe die bocht zich nu moet ontvouwen."