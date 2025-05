Gasly start GP Miami vanuit pitlane na wijzigingen aan set-up

Het team van Alpine heeft voorafgaand de Grand Prix van Miami ingegrepen bij de auto van Pierre Gasly. Ze hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd, en dat heeft gevolgen voor de Franse coureur. Hij zal de race namelijk vanuit de pitlane gaan starten.

Gasly kende een rampzalige kwalificatie op de zaterdag in Miami. De Fransman worstelde met zijn wagen, en noteerde slechts de achttiende tijd. Hierdoor was hij langzamer dan zijn teamgenoot Jack Doohan, die wel wist door te stoten naar het tweede gedeelte van de kwalificatie. Hij noteerde uiteindelijk de veertiende tijd, en zal ook op deze plek gaan starten. Gasly start dus niet op de plek waarop hij zich had gekwalificeerd.

Wijzigingen aan de set-up

Het team van Alpine heeft namelijk besloten om de set-up van de ophanging van de wagen van Gasly aan te passen. Dit is in strijd met de parc fermé-regels, en daarom zal hij de Grand Prix vanuit de pitlane moeten starten. Aangezien er regen wordt verwacht, kan dit een goede keuze zijn van het team van Alpine. De Franse renstal beleeft een lastig seizoen, en ze zullen gaan jagen op WK-punten in de komende races.

Verstappen op pole, regen in de lucht

Gasly is vooralsnog de enige coureur die vanuit de pitlane zal starten. De andere coureurs hebben nog geen aanpassingen laten doorvoeren aan de wagens, die in strijd zijn met de regels. Max Verstappen start de sprintrace op de pole position. De race gaat om 22:00 Nederlandse tijd van start, al kan dat veranderen als het gaat regenen. Er hangt zelfs onweer in de lucht, als dat het geval is zullen er speciale protocollen van de FIA in werking gaan treden.

Voor Gasly wordt het waarschijnlijk een race waarin hij het veld voor zich uit moet jagen. Hij staat nu op de twaalfde plaats in het wereldkampioenschap met 7 WK-punten.