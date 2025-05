George Russell beweert dat Mercedes alsnog kan winnen tijdens de Grand Prix van Miami van vandaag. Met Kimi Antonelli op drie en Russell op vijf staan de zilverpijlen er helemaal niet zo slecht voor. Antonelli zat tijdens de kwalificatie binnen een tienden van een seconde en Russell binnen twee tienden.

Russell is dit raceweekend echter twee keer outqualified door teamgenoot Antonelli. De jonge Italiaan pakte pole position in de sprint waar Russell wederom vanaf plek vijf startte.

Bijspijkeren

George Russell moet nu heel wat bijspijkeren in de race mocht hij zijn grip op de titel niet willen verliezen. De Brit doet nog altijd mee om de titel, maar lijkt het lastig te vinden om aan te blijven haken bij de McLarens en Max Verstappen. Met dat in het achterhoofd is het doel van Russell simpel. Een podium moet het gaan doen voor de Brit.

"Een podiumplaats zou morgen een overwinning zijn", vertelde Russell aan Sky Sports F1. "Realistisch gezien zijn de McLarens buiten bereik. Max' racetempo is de laatste tijd verrassend goed. We praten veel over McLaren, maar Red Bull is nog steeds sterk. Hopelijk zorgt wat meer regen voor wat meer pit."

Niet alleen Russell kijkt uit naar de race

Kimi Antonelli is ook helemaal klaar voor de race vanavond. De rookie mocht zaterdag tijdens de sprint proeven van een pole position en dat smaakte zeker naar meer. Piastri reed Antonelli de baan af, waardoor de Italiaan zijn voorsprong kwijt raakte. Hij wil echter zijn slechte start wreken en geeft een waarschuwing aan de toppers: "Ik weet nu beter wat ik kan doen in ronde 1", vertelde Antonelli ook aan Sky Sports F1. "Maar het is een andere startpositie. Het zal belangrijk zijn om het slim te spelen, agressief ook - een goede hoeveelheid. En we zullen zien wat er vooraan gebeurt en ik zal elke kans grijpen."