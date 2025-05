Zak Brown verklaart interesse van McLaren in Max Verstappen

McLaren-CEO Zak Brown zorgde begin dit jaar voor opschudding toen hij toegaf te hebben geïnformeerd naar de contractsituatie van Max Verstappen. Brown haalt daar nu zijn schouders over op en stelt dat hij de informatie had gekregen die hij nodig had.

De toekomst van Max Verstappen is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Begin dit jaar werd het balletje weer aan het rollen gebracht toen Brown toegaf dat hij in de winter met Verstappens manager Raymond Vermeulen had gebeld. De Amerikaan informeerde naar de contractsituatie van Verstappen, en dat was opvallend. Brown beschikt immers over de diensten van de hoog aangeschreven Lando Norris en Oscar Piastri.

De markt verkennen

Brown komt in een interview met De Telegraaf terug op zijn veelbesproken telefoongesprek: "Oh ja, dat belletje... Het is mijn werk om de markt te verkennen en om te weten wat er speelt. We moeten niet vergeten dat ik op dat moment ook met mijn eigen coureur Oscar aan het onderhandelen was over een nieuw contract."

"Ik wil kunnen inschatten of er een eventuele steen kan gaan omvallen, wat voor een domino-effect kan zorgen. Want at zou weer interesse in mijn coureur op gang kunnen brengen. Dat is de reden dat ik navraag deed."

Happy camper

Norris en Piastri beschikken allebei over een langlopend contract bij McLaren. Brown is dan ook zeer tevreden met de huidige coureurssituatie bij zijn team: "Ik ben een happy camper!" Verstappen stelde grappend dat het gesprek tussen zijn manager en Brown snel was afgelopen, omdat de CEO hoorde wat de prijs was.

Brown laat weten wat zijn gesprek met Vermeulen hem opleverde: "Laat ik het zo zeggen, tijdens dat telefoongesprek kreeg ik de informatie die ik nodig had..." Brown sloot zijn statement af met een harde lach, de Amerikaan lijkt blij te zijn om het spelletje dat men speelt in de koningsklasse.