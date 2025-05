Red Bull voorzichtig positief over ingrijpende update bij Verstappen

Max Verstappen rijdt dit weekend in Miami rond met een nieuwe vloer. Red Bull heeft alleen de Nederlander het nieuwe onderdeel gegeven, en Helmut Marko durft een eerste conclusie te trekken over de belangrijke update van het team.

Verstappen kende gisteren een aardige sprint kwalificatie op het circuit rondom het Hard Rock Stadium. De regerend wereldkampioen noteerde de vierde tijd en was redelijk tevreden. Hij leek weinig problemen te hebben, en dat stemde Red Bull gerust. Bij de Oostenrijkse renstal hadden ze namelijk besloten om hem de nieuwe vloer te geven, terwijl zijn teamgenoot Yuki Tsunoda rondreed met het oude exemplaar.

Minder onderstuur

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft na de sprint kwalificatie een eerste reactie gegeven op de update. Bij Red Bull kunnen ze de nieuwe vloer goed vergelijken met de oude vloer, zo verklaart Marko bij Servus TV: "In vergelijking met Yuki, die de nieuwe vloer nog niet heeft, kampt Max echt met minder onderstuur. Dat betekent echter niet dat er helemaal geen sprake meer is van onderstuur. Maar we lijken er in ieder geval de goede richting mee uit te werken."

Bijzonder weekend voor Verstappen

Voor Verstappen is het in ieder geval een bijzonder weekend. Hij arriveerde later in Miami vanwege de geboorte van zijn dochtertje Lily. Verstappen ontving in de paddock volop felicitaties van teammedewerkers, coureurs en andere aanwezigen.

Marko heeft zich nog niet uitgelaten over de geboorte van het kind van Verstappen. Als hem wordt gevraagd op iets dieper in te gaan op de sfeer binnen het team na het mooie babynieuws, blijft de Oostenrijker nogal zakelijk: "Dat is een privékwestie. Het is natuurlijk echt prachtig nieuws, maar het heeft helemaal niks met autosport te maken."

Marko focust zich liever op de actie op de baan. Later vandaag staat eerst de sprintrace op het programma, waarna er later ook nog wordt gekwalificeerd.