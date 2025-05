Het was dit weekend natuurlijk 'Breaking News'. De geboorte van de dochter van Max Verstappen stond op elke voorpagina van elke respecterende website en ochtendblad. Je moet onder een steen hebben geleefd als je op 4 mei 2025 niet weet dat de dochter van onze nationale trots Lily heet. De wereld staat op bijna elk continent in de fik, maar wij houden ons bezig met een meisje waarvan we het gezicht nog niet gezien hebben en waarvan we nog steeds niet weten wanneer ze nu exact is geboren.

Laat ik het als volgt zeggen: Ik ben zo blij dat we niet weten wanneer de kleine meid geboren is en ik ben eveneens blij dat we nog geen foto van haar identiteit hebben gezien. Het is een kind van een sportman en zijn vriendin. Lees vooral die laatste zin goed, want dat is namelijk erg belangrijk. Het andere belangrijke van dit meisje is dat ze gezond is blijft.

Professoren en psychologen

Toen er wereldkundig werd gemaakt dat de kleine spruit ter wereld kwam heb ik vrijwel nergens van de 'normale mens' een mooie felicitatie gezien. Op diverse forums spreekt men alleen maar over het idee dat de genen van Verstappen en Piquet een 'race-monster' hebben gemaakt. Te ziek voor woorden natuurlijk als je er een stukje over gaat schrijven en hier twee professoren over laat spreken - zoals een groot landelijk dagblad vandaag doet. Erger nog, dat je een sportpsycholoog om een prikkelend gedachte-experiment gaat vragen.

Je zou eens op een dooie zaterdag of zondag wakker worden en als onderzoekjournalist van een krant denken: Ik ga eens een stukkie schrijven over de kans die een net geboren spruit van de familie Verstappen en Piquet heeft om (als vrouw) de Formule 1 te halen... Is er enige romantiek als je hier over gaat nadenken? Ik denk persoonlijk van niet. Het heeft niks maar dan ook niks met enige realiteit te maken. Het is het uitmelken van een waardeloze fantasie waar je je niet mee bezig moet houden.

Niets moet

Ik denk sowieso dat je je niet moet bezighouden wat de mogelijkheden van andermans kinderen zijn. Als een kind op ten duur aan zijn papa of mama vraagt of hij mee mag naar de sport die zij beoefenen, dan toont een kind oprechte interesse in hetgeen papa of mama doet. Maar als je op de Steffi Graf-manier je kind op een podium zet omdat je denkt dat je kind dat leuk vindt dan is het tijd om jeugdzorg te informeren. Een kind moet niks in het leven, daar is het namelijk kind voor.

De hysterie omtrent de geboorte van de kleine Verstappen neemt vooral op forums ernstige en zorgwekkende vormen aan. Mensen die gaan bijhouden wanneer de verwekdatum is en via Instagram gaan kijken waar de 'whereabouts' van de ouders in kwestie zijn op dat moment, mogen wat mij betreft een enkele reis naar het RIAGG boeken. Laat je helpen en ga iets doen met je leven...

Mensen laat het rusten. De familie heeft voor deze weg gekozen... Respecteer dat.

Tom van Hooft

MotorsportEncyclopedia