Lance Stroll pisnijdig op Max Verstappen en eist actie

Lance Stroll kende in Miami wederom een teleurstellende sprint kwalificatie. De Canadese Aston Martin-coureur viel af in SQ1, maar was na afloop woest op Max Verstappen. Stroll vond dat Verstappen voor een gevaarlijke situatie zorgde tijdens de sprint kwalificatie.

Stroll kent tot nu toe weer een teleurstellend seizoen. Hij kon ook in de sprint kwalificatie in Miami weinig uitrichten. Hij noteerde de zestiende tijd, en hij was veel langzamer dan zijn teamgenoot Fernando Alonso. Tijdens de sessie klaagde Stroll steen en been over andere coureurs die hem in de weg reden. Vooral Verstappen moest het ontgelden, want volgens de Canadees reed hij midden op de baan.

Verstappen reed in de weg

Na afloop van de sessie was Stroll pisnijdig. De Aston Martin-coureur sprak zich vol frustratie uit voor de camera van F1 TV: "Gedurende de hele ronde hadden we wel wat last van verkeer, maar Max reed volledig in het midden van het circuit richting de laatste bocht. Ik moest aan de binnenkant van de bocht aanremmen en ik denk dat we daar zo'n drie tot vier tienden mee hebben verloren."

Stroll wil straffen zien

Stroll vindt dat Verstappen een straf verdiende voor dit moment. De Canadees was er nogal duidelijk over: "Laten we eens zien wat er gaat gebeuren."

Stroll weet wel wat er moet gebeuren, hij vindt namelijk dat de regerend wereldkampioen fout zat. Dat mag iedereen weten: "Dit kost je gewoon rondetijd. Het gaat om tienden die zo door je vingers glippen, dus ik hoop dat het onderzocht zal gaan worden. Want als we dit allemaal gewoon kunnen doen, dan is dat niet zo leuk voor de coureurs die in een pushlap zitten."

Verstappen noteerde de vierde tijd, maar moest zich wel melden bij de stewards. Hij had zich namelijk niet gehouden aan de deltatijd die de wedstrijdleider had opgesteld voor de sessie. Dat leverde hem echter geen straf op.