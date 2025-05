Marko verklaart tegenvallende tijd van Verstappen

Het team van Red Bull Racing kende een sprint kwalificatie met twee gezichten in Miami. Max Verstappen noteerde de vierde tijd, terwijl Yuki Tsunoda afviel in SQ1. Teamadviseur Helmut Marko probeerde het resultaat na afloop te verklaren.

Verstappen leek mee te kunnen vechten om de sprintpole op het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami. De Nederlander trapte het gaspedaal goed in, maar was uiteindelijk langzamer dan polesitter Andrea Kimi Antonelli en de McLarens. Verstappen kon verder wel goed mee komen met de concurrentie, en dat geeft de burger moed voor de gewone kwalificatie die op zaterdag wordt verreden.

Waar verloor Verstappen tijd?

Red Bull-adviseur Helmut Marko probeerde het resultaat na afloop te verklaren. De Oostenrijker legde bij zijn landgenoten van Servus TV uit waar Verstappen tijd was verloren: "In de eerste sector en de tweede sector staan we erbij en in de derde sector verliezen we dan weer tweeënhalve tienden. De conclusie is dat we vooral tijd verliezen op de rechte stukken. Die nieuwe motoren bij Mercedes hebben normaal gesproken meer PK's, en dat lijkt hier een positief effect te hebben."

De problemen van Tsunoda

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kwam in de sprint kwalificatie niet veel verder dan de achttiende tijd. Hij had last van verkeer, en kwam in SQ1 te laat over de streep om een snelle tijd neer te zetten.

Marko had liever gezien dat Tsunoda het beter had gedaan, maar hij neemt de Japanner niets kwalijk. De Oostenrijkse teamadviseur komt met een verklaring: "Het is maar voor de sprintrace en dit was ook niet zijn schuld. Hij kwam gewoon te laat naar buiten. Als het dan vooraan wat langzamer gaat, dan haal je het niet met twee of drie seconden."

Tsunoda was de eerste coureur die over de streep kwam toen de klok op nul sprong, hij liep een tweede run dus net aan mis.