Kritische Verstappen eist meer van Red Bull in Miami

De zaterdag in Miami was voor Max Verstappen een hele aparte dag. Het begon dramatisch met een tien seconde penalty na een unsafe release tijdens de sprint race, maar eindigde fantastisch na een pole position in de kwalificatie. Het is de 43ste pole position voor de Nederlander.

Het is alweer de derde keer dit seizoen waarin we de Red Bull-coureur dit seizoen op de eerste startplek zien starten. Max Verstappen was ondanks het fantastische einde nog niet tevreden met Red Bull.

Wat heeft Verstappen nodig?

Na de kwalificatie was de Nederlander aanwezig tijdens de persconferentie. Daar werd aan hem de vraag gesteld wat hij nodig heeft. De wereldkampioen antwoorde daarmee met: "Dat allemaal. We moeten minder fouten maken en meer performance zien te vinden. Zo simpel is het, al is het niet makkelijk om meer te vinden en om meer uit de auto te halen. Zo is het nu eenmaal. Maar we blijven pushen en proberen aldoor nieuwe onderdelen te introduceren om de auto sneller te maken."

Later op de dag staat Verstappen de Nederlandse pers te woord en die vroegen of hij structureel iets mist bij zijn pitstopteam. De Nederlander zei: "Het team heeft wat mensen gerouleerd en mensen staan op nieuwe posities, maar het is te makkelijk om daar alles op af te schuiven. Het is duidelijk dat dit niet mag gebeuren, maar het is ook niet zo dat andere teams stil hebben gezeten, die verbeteren hun pitstops ook."

Kritisch

Dat Verstappen kritisch is, is natuurlijk niets nieuws. De Nederlander staat erom bekend dat hij kritisch is. Verstappen startte in de sprintrace vanaf de vierde plek en wist ook als vierde over de finishlijn te komen. Hij werd echter teruggezet naar de zeventiende plek doordat zijn pitstopteam hem al liet wegrijden. Antonelli reed daar echter en kon daardoor geen stop maken.