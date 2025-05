Max Verstappen geniet van vaderschap: "Ze is een goede slaper!"

Max Verstappen heeft een prachtige week achter de rug. Hij en zijn vriendin Kelly Piquet zijn namelijk ouders geworden van dochter Lily. Verstappen is apetrots en stelt dat het heel erg bijzonder was om de geboorte mee te maken.

Verstappen ontbrak op de mediadag in Miami vanwege de geboorte van zijn dochter Lily. Op vrijdag maakte hij officieel bekend dat hij vader is geworden, maar hij liet in het midden wanneer de baby precies is geboren. Op vrijdagochtend arriveerde Verstappen voor het eerst in de paddock, en daar kreeg hij van alles en ieder felicitaties. Trots nam hij alle mooie woorden in ontvangst.

In gesprek met zijn landgenoten van Viaplay krijgt hij de vraag hoe speciaal de geboorte van zijn dochter was: "Ja, het was wel heel erg mooi om mee te maken. Wel fijn dat ik erbij kon zijn."

Goede slaper

Het was een bijzonder moment, zo legt de viervoudig wereldkampioen uit: "Mijn vader en mijn moeder zeiden dat het het mooiste is om er bij te zijn en alles te beleven. Dat is absoluut zo." Hij geniet van het feit dat hij nu vader is: "Nou, ik moet zeggen tot nu toe eigenlijk wel fijn. Ja, ze slaapt ook wel redelijk goed, dus dat helpt natuurlijk!"

"Maar ja, je eigen kindje zo zien is heel bijzonder. En natuurlijk was het bij bijvoorbeeld mijn zusje zie je de kinderen en die heb je dan vast en dat is al heel erg bijzonder. Maar als je dan ook je eigen kind vast hebt, is dat een stapje meer."

Onwerkelijk gevoel

Het was voor Verstappen een beetje onwerkelijk dat hij vader is geworden. Grappend legt hij dat uit: "In het begin vond ik het net als een kip in een verpakking, in de supermarkt zeg maar. Dat vel!" Als er om wordt gelachen, legt hij dat uit: "Ja, gewoon heel iel!"