Uitslag VT2 Emilia-Romagna: Leclerc weer snelste, frustratie bij Verstappen

De eerste dag van het raceweekend in Emilia-Romagna is alweer een feit. In de tweede vrije training werd de snelste tijd in Imola genoteerd door Charles Leclerc. Achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri, de top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Yuki Tsunoda.

Terwijl de fans op de tribunes genoten van het zonnetje, en het peleton van de Giro d'Italia langs raasde, ging de tweede vrije training van start. Vrijwel alle coureurs kwamen direct de baan op. Alleen Oscar Piastri en de Williamsen bleven binnen. Piastri kwam na een paar tellen naar buiten, maar bij Williams waren de problemen groter.

Williams

Alexander Albon viel in de eerste vrije training stil nadat hij over een kerbstone was geklapt. Aan het begin van de tweede vrije training waren zijn monteurs nog hard bezig med het klussen aan zijn auto. Ook aan de bolide van zijn teamgenoot Logan Sargeant werd gesleuteld. Na een kleine twintig minuten kwam Albon eindelijk de baan op.

Op de baan werden inmiddels snelle tijden genoteerd. De teams hadden de zachte banden onder de bolides geschroefd, en dat resulteerde in paarse sectoren. Lando Norris ging als de brandweer, maar een foutje gooide roet in het eten.

Wisselende emoties

De Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz oogden ook snel. De Tifosi schoof naar het puntje van hun stoel, want beide coureurs bevonden zich bovenaan de tijdenlijst. De verschillen waren klein, en dat zorgt voor veel spanning richting de kwalificatie.

Ook Max Verstappen zag er aardig vlot uit. Hij liet zijn team weten dat de balans al veel beter was geworden, maar zijn snelle ronde ging mis vanwege verkeer. Eventjes later keek ook Lewis Hamilton niet in zijn spiegels en kegelde hij bijna Verstappen van de baan. De zorgde voor nog meer gevloek en getier bij Verstappen.

Tsunoda

Verstappen was dus nog steeds niet tevreden, en opvallend genoeg was de snelste coureur in Red Bull-kleuren Yuki Tsunoda. De Japanner toonde een goede, en stabiele pace. Het resulteerde in een derde tijd, en dat zagen weinig mensen aankomen. In de slotfase van de training had Verstappen weer een momentje, en ging hij door het grint. Zijn teamgenoot Sergio Perez deed het ook niet super, de Mexicaan kwam niet verder dan de achtste tijd.