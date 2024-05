Uitslag Sprint Kwalificatie Miami: Verstappen slaat eerste slag met sprintpole

De startopstelling voor de sprintrace is duidelijk. Op het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens werd zojuist de sprintpole gepakt door Max Verstappen. Achter hem ging de tweede tijd van de Sprint Kwalificatie naar Charles Leclerc. De top drie werd compleet gemaakt door Sergio Perez.

SQ1

Het eerste kwalificatiegedeelte begon rustig. Alleen Charles Leclerc, die amper meters had gemaakt in VT1, kwam direct het asfalt op. Dd Monegask vergooide bijna zijn kansen, want in de doordraaier verloor hij bijna de macht over het stuur.

Vlak na Leclerc kwamen vrijwel alle andere coureurs de baan op. Veel van hen lieten mooie dingen zien, maar dat gold niet voor Logan Sargeant. De Amerikaan rijdt zijn thuisrace, maar hij staat onder grote druk. Hij baalde van zichzelf en hij viel af. Ook Valtteri Bottas vond zijn waterloo, al nam hij wel bijna Oscar Piastri mee. De Fin keek niet in zijn spiegels en hij raakte de sidepod van de McLaren. Het levert Bottas een tripje naar de stewards op. Naast Bottas en Sargeant vielen ook Pierre Gasly, Guanyu Zhou en Alexander Albon af.

SQ2

De start van het tweede gedeelte van de sprintkwalificatie was zeer druk. Alleen Max Verstappen en Yuki Tsunoda kwamen niet direct de baan op. Red Bull koos ervoor om Verstappen slechts één run te geven, en die opdracht pakte hij met beide handen aan. Hij ging met speels gemak door naar het derde gedeelte.

De Mercedessen vielen wel af. Lewis Hamilton en George Russell waren allebei niet snel genoeg. Hamilton baalde, want in zijn snelle ronde raakte hij ook nog eens de muur. De snelste tijd werd genoteerd door Lando Norris, die met een zwaar geüpdatete bolide rijdt. Naast de Mercedes-coureurs vielen ook Esteban Ocon, Kevin Magnussen en Yuki Tsunoda af.

SQ3

Het derde gedeelte van de sprintkwalificatie begon zeer rustig. Alle tien de overgebleven coureurs reden namelijk slechts één run. Na vijf minuten barstte het spektakel los. Max Verstappen noteerde weer een snelle tijd, en niemand kan daarbij in de buurt komen. Dit was opvallend, want vooral de McLarens oogden eerder in de sessie nog heel erg snel. Op de zachte banden ging het echter mis voor Lando Norris en Oscar Piastri. Beide coureurs konden geen potten breken, en dat was tegen de verwachtingen in. Daniel Ricciardo liet wel een goede indruk achter door de vierde (!) tijd te noteren.