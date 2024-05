Uitslag VT1 Miami: Klagende Verstappen snelste in enige training

De eerste en enige vrije training van het raceweekend in Miami zit er alweer op. Op het Miami International Autodrome werd zojuist de snelste tijd genoteerd door niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri, de top drie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Aangezien de teams en coureurs slechts een training de tijd hebben om alles uit testen, was het direct druk op de baan. Onder aanvoering van Kevin Magnussen kwamen de coureurs de baan op. Zelfs Max Verstappen kwam direct het bloedhete asfalt op.

Alle ogen waren gericht op het team van McLaren, want de Britse renstal heeft een grote hoeveelheid updates meegenomen naar het circuit in Miami. De Britse renstal begon niet heel sterk aan de sessie, want Lando Norris klaagde over problemen. Hij kon met gemak naar links sturen, maar naar rechts sturen was een dingetje. Oscar Piastri had ook te maken met problemen bij het insturen. Het leek echter om iets met de set-up te gaan, dus dat viel mee.

Leclerc

Charles Leclerc had nog meer pech. In de openingsfase van de training maakte hij een foutje in bocht zestien. Hij spinde en dat zorgde ervoor dat hij verkeerd om op de baan stond. Leclerc probeerde zijn wagen in de juiste richting te krijgen, maar dat lukte niet. Hij stond in de lengte van de baan en hij moest de bolide uitzetten. Het was een flinke domper voor de Monegask, want hierdoor kan hij amper data verzamelen.

Klachten

Na een aantal minuten schoot het licht weer op groen en kwamen de coureurs weer naar buiten. Terwijl Leclerc op een scootertje terug werd gebracht naar de pitlane, zochten andere coureurs naar de juiste afstelling. Yuki Tsunoda en Logan Sargeant maakten een paar remfoutjes, en ook Max Verstappen had geen foutloze training.

De Nederlandse wereldkampioen schoot rechtdoor de uitloopzone in, en liet daarna weten dat nog niet alles in orde was. Gelukkig voor Verstappen ging het hier slechts om een training, dus kostte hem het niets. De problemen zorgden wel voor ergernis bij Verstappen, hij vond dat zijn banden te warm waren en hij stelde dat het aanvoelde alsof hij op eierschalen reed. Ondanks zijn klachten noteerde Verstappen overigens wel de snelste tijd.