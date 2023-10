Verstappen begint Amerikaans raceweekend in perszaal

Vandaag gaat het Amerikaanse Formule 1-weekend officieel van start met de gebruikelijke mediadag. Zoals elk weekend moeten de coureurs zich in groepjes van vijf melden in de TV Pen of in de perszaal. Kersvers drievoudig wereldkampioen Max Verstappen begint zijn raceweekend in de perszaal.

Om 13:30 lokale tijd moeten de eerste coureurs zich melden bij de officiële mediamomenten. Valtteri Bottas, Lance Stroll, Carlos Sainz, Lando Norris en Logan Sargeant melden zich op dat moment in de perszaal voor de gebruikelijke persconferentie. Op datzelfde ogenblik is het in de TV Pen de beurt aan Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg en Sergio Perez.

Om 14:05 mag Max Verstappen zich melden in de perszaal. De drievoudig wereldkampioen krijgt dan gezelschap van zijn voormalige titelrivaal Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen en Charles Leclerc. Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Oscar Piastri, George Russell en Alexander Albon melden zich dan voor de camera's in de TV Pen. Op de vrijdag schuiven de herstelde Mercedes-teambaas Toto Wolff, McLaren CEO Zak Brown, Aston Martin-teambaas Mike Krack en Haas-teambaas Günther Steiner zich in de perszaal voor de persconferentie voor teamvertegenwoordigers.