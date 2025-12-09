user icon
Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase zijn twee handen op één buik. De twee hebben een geweldige band, maar mogelijk gaan ze volgend jaar uit elkaar. Het lijkt er namelijk op dat Lambiase gaat stoppen als race-engineer van de Nederlander.

Lambiase barstte afgelopen weekend na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi in tranen uit. De race-engineer heeft een zwaar jaar achter de rug waarin hij meerdere races miste vanwege privéomstandigheden. Na de race in Abu Dhabi gingen er al geruchten rond over een mogelijke nieuwe functie van Lambiase, die graag dichter bij huis zou willen werken. Er werd echter wel benadrukt dat er nog geen keuze was gemaakt.

De situatie van Lambiase sneeuwde in de afgelopen dagen onder, omdat ook duidelijk werd dat Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat vertrekken. De Oostenrijker speelde een sleutelrol binnen Red Bull, en gold als een vertrouweling van Verstappen. Het is de verwachting dat hij eind dit jaar gaat vertrekken bij Red Bull.

Lambiase wil andere functie bij Red Bull

Volgens het Japanse medium AS-Web moet Verstappen het vanaf volgend jaar ook zonder Lambiase gaan doen. Het Japanse medium meldt dat hij bij Red Bull heeft aangegeven dat hij in 2026 niet meer naar alle races wil afreizen. Dit zou te maken hebben met zijn privéomstandigheden. Lambiase zou dan niet vertrekken bij Red Bull, maar zou vanuit de fabriek in het Britse Milton Keynes gaan werken. Hij miste dit jaar de Grands Prix van Oostenrijk en Hongarije, waar Verstappen samenwerkte met de ervaren Simon Rennie.

Wat gaat er nu gebeuren?

Wie Lambiase dan zou gaan opvolgen, is nog niet bekend. Het team van Red Bull Racing heeft nog geen informatie gedeeld over een mogelijk nieuwe functie van Lambiase. Hij sprak zich in Abu Dhabi nog wel kort uit bij AS-Web: "Dit seizoen is voor mij persoonlijk, buiten het racen om, heel erg moeilijk geweest. Toen het hier allemaal voorbij was, kwamen er allerlei emoties los."

Pleen

Posts: 801

Wie moet ik nou geloven? Elders schrijven ze dat GP gewoon aanblijft als de engineer van Max.

  • 6
  • 9 dec 2025 - 15:10
  • Ferdi12

    Posts: 810

    Jammer voor beiden dat het op zo'n manier moet, het ze graag op een andere manier afscheid van hun samenwerking gegund. Privéleven is ten aller tijde belangrijker.

    • + 2
    • 9 dec 2025 - 14:22
    • snailer

      Posts: 30.976

      Ik vind het vooral jammer omdat het de beste rijder-race engineer paring is geweest die ik me kan herinneren. Samen met Bono-Hamilton.

      Vind trouwens die van Norris ook erg goed bij Norris zijn karakter passen. Voor zover ik daar zicht op heb.Maar goede waarschuwingen, b.b., als eer een paar rijders ergens een kerb nemen en in de problemen komen. Of wijzen op bepaalde flows in de rijlijnen van Norris.

      Maar voor mij geen verrassing. De eerste keer dat GP al zo snel verdween was eind vorig jaar. Verstappen kreeg er dacht ik al vragen over ook en daar draaide Verstappen omheen. Toen al dacht ik dat GP niet voorniets zo snel weg moest.

      En ook dit jaar een aantal malen snel naar huid gegaan. Hopelijk is alles goed met zijn gezinsleden. Uiteraard. Maar ik vrees het ergste eigenlijk.

      • + 1
      • 9 dec 2025 - 14:42
    • Pipje

      Posts: 657

      Wil niet zeiken maar ff goed bedoeld dat het ‘ te allen tijde ‘ is.

      • + 4
      • 9 dec 2025 - 14:43
    • snailer

      Posts: 30.976

      Niet dat ik de fout heb gemaakt nu, maar wel bedankt voor de feedback. Ik gebruikte ook ten alle (zonder r) tijden.

      Met de huidige gramatica regels is het volgens mij goed. Ook door andere Nederlandse uitdrukkingen. Maar het is toch fout (heb ik net even opgezocht) omdat het een ouderwetse naamvalsvorm is die voor deze uitdrukking is blijven bestaan.

      Ik zal als niet Nederlander altijd issue houden met dit soort uitdrukkingen. Gewaardeerd.

      • + 1
      • 9 dec 2025 - 14:55
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.908

    Prive-leven gaat altijd voor..
    Alleen de timing is niet perfect voor RB.. te veel mensen weg.. en dan met name sleutelfiguren. Dit soort dingen backfiren altijd - je ziet hun impact niet over een dag maar je gaat het op lange termijn wel merken..

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 14:39
    • snailer

      Posts: 30.976

      Het is zelfs een slechte timing als GP de enige zou zijn geweest die weg was gegaan. GP speelde een zeer belangrijke rol bij veel activiteiten tijdens de race. Verstappen gebruikte GP in 2022 bijvoorbeeld als tool om in te halen. Hij gebruikt GP tijdens het inhalen. GP was ook 1 van de weinigen waar hij naar luisterde ook al was hij het er niet mee eens.
      WIe er nu naast Verstappen komt en hoe goed die ook zal zijn.... Het duurt wel een jaartje of wat voor er een zelfde niveau wordt bereikt tussen de 2.

      EN juist met de nieuwe regelgeving is dat belangrijk.

      Uit 1 radiobericht dit jaar van Verstappen heb ik begrepen dat GP een verandering aan de afstelling van auto had voorgesteld die Verstappen de overwinning bracht. Dus individueel ook niet slecht. Dat van die verandering begreep ik uit een bedankje over de onboard richting GP.
      Helaas weet ik niet meer welke race het was. Anders had de yt video even opgezocht. Speciaal voor de ongelovigen onder ons.

      • + 1
      • 9 dec 2025 - 14:49
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.908

      Over die verandering wist ik niet. Thanks

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 14:52
  • Pleen

    Posts: 801

    Wie moet ik nou geloven? Elders schrijven ze dat GP gewoon aanblijft als de engineer van Max.

    • + 5
    • 9 dec 2025 - 15:10
  • Tifoso-01

    Posts: 3.826

    Mekies verwacht zo te lezen weinig van de nieuwe motor powertrain



    Mekies: Eigener Motor eine "verrückte Entscheidung"
    Red Bull testet heute zum letzten Mal mit Honda-Motoren. Ab 2026 geht man mit komplett eigenen Antrieben an den Start. "Wir haben es schon oft gesagt: Die Entscheidung, einen eigenen Motor zu entwickeln, [...] ist die verrückteste Entscheidung, die man treffen kann", gesteht Laurent Mekies.

    "Es war eine verrückte Entscheidung, wahrscheinlich eine Entscheidung, die nur Red Bull treffen kann", so der Teamchef, der daran erinnert, dass man gegen Leute antrete, "die das schon seit 90 Jahren machen." Trotzdem betont er: "Wir lieben die Herausforderung, wir lieben diese Idee."

    Gleichzeitig stellt er aber auch klar: "Es wäre naiv zu glauben, dass wir dort sofort den ersten Platz belegen werden. Wir wissen also, dass wir einige sehr, sehr harte Monate vor uns haben werden."

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 15:15
    • snailer

      Posts: 30.976

      Ik heb zelf een interview gehoord. Dacht bij het Duitse Sky. Maar ben niet zeker meer.

      Dit is ongeveer wat hij daar vertelde. De motoren staan op de testbanken en voldoen aan onze doelen. Ze werken goed.

      Echter weten wij niet wat goed is in een competatief veld. We weten niet waar we staan ten opzichte van de andere motorbouwers. Die kunnen verder zijn.

      Dat van die harde periode vertelde hij ook. Maar de nadruk lag op hard werken.


      Hoe dan ook denkt niemand dat RBR direct de beste power train zal hebben. De algemene verwachting is dat Mercedes de beste trein zal bouwen. Dat is voor de neutrale kijker het beste dat kan gebeuren. De meeste teams hebben volgens mij een Mercedes motor, wat betekent dat een eventueel dominante motor bij veel teams achter in de auto zal liggen, wat direct de motor niet dominant zal maken.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 15:44

