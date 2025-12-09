Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase zijn twee handen op één buik. De twee hebben een geweldige band, maar mogelijk gaan ze volgend jaar uit elkaar. Het lijkt er namelijk op dat Lambiase gaat stoppen als race-engineer van de Nederlander.

Lambiase barstte afgelopen weekend na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi in tranen uit. De race-engineer heeft een zwaar jaar achter de rug waarin hij meerdere races miste vanwege privéomstandigheden. Na de race in Abu Dhabi gingen er al geruchten rond over een mogelijke nieuwe functie van Lambiase, die graag dichter bij huis zou willen werken. Er werd echter wel benadrukt dat er nog geen keuze was gemaakt.

De situatie van Lambiase sneeuwde in de afgelopen dagen onder, omdat ook duidelijk werd dat Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat vertrekken. De Oostenrijker speelde een sleutelrol binnen Red Bull, en gold als een vertrouweling van Verstappen. Het is de verwachting dat hij eind dit jaar gaat vertrekken bij Red Bull.

Lambiase wil andere functie bij Red Bull

Volgens het Japanse medium AS-Web moet Verstappen het vanaf volgend jaar ook zonder Lambiase gaan doen. Het Japanse medium meldt dat hij bij Red Bull heeft aangegeven dat hij in 2026 niet meer naar alle races wil afreizen. Dit zou te maken hebben met zijn privéomstandigheden. Lambiase zou dan niet vertrekken bij Red Bull, maar zou vanuit de fabriek in het Britse Milton Keynes gaan werken. Hij miste dit jaar de Grands Prix van Oostenrijk en Hongarije, waar Verstappen samenwerkte met de ervaren Simon Rennie.

Wat gaat er nu gebeuren?

Wie Lambiase dan zou gaan opvolgen, is nog niet bekend. Het team van Red Bull Racing heeft nog geen informatie gedeeld over een mogelijk nieuwe functie van Lambiase. Hij sprak zich in Abu Dhabi nog wel kort uit bij AS-Web: "Dit seizoen is voor mij persoonlijk, buiten het racen om, heel erg moeilijk geweest. Toen het hier allemaal voorbij was, kwamen er allerlei emoties los."