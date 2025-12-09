Isack Hadjar is officieel begonnen aan zijn avontuur bij Red Bull Racing. De Fransman bestuurt vandaag de RB21 tijdens de post season test in Abu Dhabi. Hadjar heeft veel zin in zijn eerste Red Bull-seizoen, en lijkt zich geen zorgen te maken over de gevaren.

Hadjar volgt bij Red Bull Yuki Tsunoda op, en wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. In de afgelopen jaren leek er een soort vloek te rusten op het zitje naast Verstappen, want vrijwel iedere coureur die deze kans kreeg, werd snel aan de kant geschoven. Dit jaar begon Liam Lawson als Verstappens teamgenoot, maar dat avontuur duurde slechts twee raceweekenden. Tsunoda hoopte het beter te doen, maar ook hij ging kopje onder.

Bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in Hadjar, en hij heeft er zelf ook heel veel zin in. De Fransman kende dit jaar een sterk debuutseizoen in dienst van Racing Bulls, en stond in Zandvoort zelfs op het podium. Toch bestaan er ook twijfels over zijn promotie, want ook hij kan ten onder gaan naast viervoudig wereldkampioen Verstappen.

Hoe gaat Hadjar de strijd aan?

In Abu Dhabi werd Hadjar door de internationale media geconfronteerd met het feit dat het lastig is om naast Verstappen te rijden. Hij maakt zich daar geen zorgen over: "Dat is niet waar. Het is volgend jaar ook niet dezelfde auto. Dus dat is het. We krijgen de auto die we hebben. Het team gaat deze auto bouwen. Ik moet me aan die auto aanpassen, en Max zal hetzelfde moeten doen. En als de auto een bepaalde kant opgaat, ben ik er in ieder geval om de verandering te voelen."

'Ik heb er vertrouwen in'

Hadjar maakt zich geen zorgen: "Idealiter draag ik bij aan die veranderingen. Dat zou dus het ideale scenario zijn. Ik heb nog nooit elk jaar hetzelfde gedaan. Ik heb altijd in verschillende auto's gereden, dus ik weet niet hoe het is om twee keer hetzelfde werk te doen. Ik denk dat ik me redelijk goed kan aanpassen. Ik heb er dus wel vertrouwen in."