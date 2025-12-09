Laurent Mekies is enorm trots op zijn coureur Max Verstappen. Wanneer het allemaal niet meer mogelijk leek, heeft Verstappen zich terug de titelstrijd ingeknokt. De Nederlander is uiteindelijk twee punten te kort gekomen, maar dat neemt niet weg dat Mekies een enorme waardering heeft voor de viervoudig wereldkampioen.

Na afloop van de Grand Prix van Nederland stond Verstappen maar liefst 104 punten achter de toenmalig kampioenschapsleider Oscar Piastri. De Nederlander heeft zich daarna teruggevochten tot een achterstand van twee punten. Na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië werd voormalig teambaas Christian Horner ontslagen en werd Laurent Mekies aangesteld als de nieuwe leider binnen het team.

Verstappen scoort twee punten te weinig

"Twee punten natuurlijk, moeilijk om ons nu te beoordelen, maar de realiteit is dat het team trots mag zijn. Ze hebben geweldig werk geleverd. Ze hebben de race vandaag op vrij dominante wijze gewonnen. Max was gisteren ongelooflijk voor de pole, vandaag ongelooflijk turbulent", vertelt Laurent Mekies in Abu Dhabi. "Bedankt aan iedereen in Milton Keynes voor het realiseren van een historische ommekeer. En felicitaties aan Lando. Het was een heel, heel mooie strijd tot aan de allerlaatste ronden. Volgend jaar gaan we nog harder ons best doen."

Vanaf volgend seizoen staat Red Bull op de baan met zijn eigen krachtbron, maar hoe ziet dat vooruitzicht eruit? Mekies legt uit: "Het volgende hoofdstuk is ongelooflijk spannend. Je eigen krachtbron maken met de steun van Ford is zo gek als maar kan. En samen met de volledig nieuwe regelgeving is het een soort gekke onderneming die waarschijnlijk alleen Red Bull kan doen. We zullen het volhouden. Het zal zwaar worden, met een paar slapeloze nachten in het vooruitzicht, maar ongelooflijk spannend."

Verstappen heeft zich flink teruggevochten

De viervoudig wereldkampioen wist bijna zijn vijfde titel te winnen, maar het mocht voor hem helaas niet baten. De Nederlander is enorm tevreden met zijn inhaalslag op het McLaren-duo en wist ze uiteindelijk te splitten. Het zijn twee punten die de Nederlander te kort kwam, maar wel twee enorm belangrijke punten. Volgend jaar rijdt Red Bull deels met een nieuwe opstelling, want het is Isack Hadjar die zich naast Verstappen mag gaan wagen.