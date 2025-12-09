user icon
Verstappen laat van zich horen na vertrek Marko: "Alles samen bereikt!"

Verstappen laat van zich horen na vertrek Marko: "Alles samen bereikt!"

Max Verstappen heeft van zich laten horen na het vertrek van Helmut Marko bij Red Bull Racing. Na maar dan twintig seizoenen zal de Oostenrijkse adviseur de deur van het topteam in de Formule 1, achter zich dichtslaan. Verstappen, een van zijn grootste ontdekkingen, reageerde op social media. 

Vandaag werd officieel wat er al even in de lucht hing. Marko zal met ingang van 2026 niet meer werkzaam zijn bij Red Bull. Na Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Christian Horner, is de Oostenrijker het volgende kopstuk dat geen onderdeel meer zal zijn van het F1-team dat steeds meer een nieuwe weg lijkt in te slaan. 

Verstappen reageert op Marko-nieuws 

Het nieuws dat Marko zal vertrekken bij Red Bull, is ook bij Verstappen aangekomen. De viervoudig wereldkampioen, die naar eigen zeggen veel te danken heeft aan de 82-jarige, reageerde via een bericht op Instagram waarin hij zijn dank uitsprak. 

"Bedankt Helmut", zo opende Verstappen op Instagram. "We hebben samen alles bereikt waar we ooit van droomden. Ik ben je eeuwig dankbaar voor je geloof in mij", voegde hij daaraan toe. 

 

Marko heeft veel betekend voor Verstappen

Marko heeft een arsenaal aan goede coureurs klaargestoomd voor het topteam van Red Bull. Onder de vleugels van de adviseur, haalden onder andere Mark Webber, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en ook Verstappen naar het topteam. Met name Vettel en de Nederlander waren zeer succesvol, beide coureurs wonnen vier wereldtitels bij Red Bull. 

Verstappen heeft veel te danken aan Marko. Onder het bewind van de Oostenrijker, mocht de Nederlander debuteren bij Toro Rosso (nu VCARB) in 2015 en later in 2016 hakte Marko de knoop door dat Verstappen promotie kreeg naar het topteam. De 28-jarige greep meteen zijn kans en won de race in Barcelona. Nadat de positie van Marko begin 2024 onder druk stond, was het ook Verstappen die voor de Oostenrijker ging liggen. 

Joeppp

Posts: 8.172

Het mooiste moment van Barcelona 2016 vond ik toen Max uit zijn auto omhoog kwam en heel strak Marko een hand schudde. Als een soldaat die zijn missie had volbracht. Het was een moment waarbij Max wist dat Marko een enorm risico had genomen en bij Marko de spanning van hem afviel en wist dat hij ... [Lees verder]

  • 12
  • 9 dec 2025 - 18:29
Reacties (19)

  • Erwinnaar

    Posts: 5.278

    Gewoon lekker schnitzels bakken in je hotels, kunst bekijken, doen wat je wil en genieten ouwe reus.

    Dank voor je conservatieve benadering en ja is ja en nee is nee mentaliteit, alles is eindig en nu dus dit ook. Succes Helmut.

    • + 8
    • 9 dec 2025 - 18:22
    • Joeppp

      Posts: 8.172

      Conservatieve benadering? Als RedBull en Marko nou iets niet waren is het wel conservatief.

      • + 1
      • 9 dec 2025 - 18:32
    • Erwinnaar

      Posts: 5.278

      Hartstikke conservatieve man. Je komt ze amper nog zo tegen.

      • + 3
      • 9 dec 2025 - 18:36
    • Joeppp

      Posts: 8.172

      Kan je een voorbeeld geven? Ik ken hem namelijk juist als extreem vooruitstrevend en zaken anders aanpakken dan wat gebruikelijk is. Bijvoorbeeld een 16-jarige in een F1 auto zetten, rijders wissels in het midden van het seizoen, Honda binnen terwijl die de grootste flop ooit waren bij Mclaren etc.

      • + 1
      • 9 dec 2025 - 19:16
  • Joeppp

    Posts: 8.172

    Het mooiste moment van Barcelona 2016 vond ik toen Max uit zijn auto omhoog kwam en heel strak Marko een hand schudde. Als een soldaat die zijn missie had volbracht. Het was een moment waarbij Max wist dat Marko een enorm risico had genomen en bij Marko de spanning van hem afviel en wist dat hij de juiste keuze had gemaakt. Dat jochie zou hem niet laten vallen.

    • + 12
    • 9 dec 2025 - 18:29
    • Pietje Bell

      Posts: 32.341

      Max stak zijn hand uit, maar Marko omhelsde en knuffelde hem en stuurde hem daarna naar zijn team toe zodat ze hem ook konden feliciteren. Zal die beelden nooit meer vergeten.

      • + 10
      • 9 dec 2025 - 18:53
    • Joeppp

      Posts: 8.172

      Pietje, ik heb het net even terug gekeken. Hij accepteerde zijn hand en trok Max naar hem toe en omhelsde hem. Mooie beelden.

      • + 1
      • 9 dec 2025 - 19:01
    • Joeppp

      Posts: 8.172

      Hier zit het moment in rond 5.34 https://www(.)youtube(.)com/watch?v=h357i7Mcw8U

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 19:03
    • Pietje Bell

      Posts: 32.341

      Bedankt @Joep. Weer kippenvel en tranen in de ogen. Het blijft mooi
      om te zien wat hij daar bereikt heeft op zo'n jonge leeftijd al.
      Ga zo meteen alles even bekijken.

      • + 2
      • 9 dec 2025 - 19:07
    • Pietje Bell

      Posts: 32.341

      Mooooi!! Wat een jong knaapje nog toen.

      • + 1
      • 9 dec 2025 - 19:19
    • Joeppp

      Posts: 8.172

      Maar wel met een stierennek :)

      • + 1
      • 9 dec 2025 - 19:21
    • Joeppp

      Posts: 8.172

      Ik ben nog altijd opzoek naar de onboard beelden van Verstappen in 2015 die vast zit achter een Ferrari in Texas waarbij hij zegt: I'm stuck behind this red thing of iets in die trend. Kan jij die ergens vinden Pietje?

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 19:25
    • Pietje Bell

      Posts: 32.341

      Zal straks ff zoeken of die ergens te vinden zijn.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 19:58
    • Pietje Bell

      Posts: 32.341

      Ik heb de GP gevonden. Zag dat Max als 4e eindigde in zijn Toro Rosso achter Vettel (super knap!) en Kimi uit was gevallen. Wat wil je precies weten? Achter welke Ferrari en wanneer tijdens de race ongeveer zodat ik niet 1,5 uur onboards hoef te kijken, haha.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 20:05
    • Larry Perkins

      Posts: 62.031

      Een JoepTjoep-link misschien?

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 20:12
  • Kampsie

    Posts: 1.548

    Ik geef het je ook te doen als 82 jarige, die man werkt meer dan de gemiddelde 30 jarige, plus al die jet lags. Bedankt voir alle Herr Marko

    • + 5
    • 9 dec 2025 - 18:40
    • Pietje Bell

      Posts: 32.341

      Dat heeft hem kennelijk veel energie gegeven en tussendoor in Graz in de groene heuvels heel vroeg naar bed en heel vroeg opstaan en de gezonde berglucht inademen en boompjes omkappen, altijd in de buitenlucht in de natuur aan het werk vertelde hij eens. Ook zat/zit hij 's morgens al om 7 uur in zijn kantoor dat zich in één van zijn hotels bevindt.
      Hoop dat hij nog heel veel jaren in goede gezondheid van zijn mooie huis in de prachtige natuur van Graz mag genieten.

      • + 3
      • 9 dec 2025 - 19:03
    • Kampsie

      Posts: 1.548

      Geen slecht leven idd.

      • + 1
      • 9 dec 2025 - 19:09
  • Pietje Bell

    Posts: 32.341

    WOW! Wat weer ontzettend knap wat deze man heeft gemaakt van het afgelopen seizoen.
    Zulke goede details erin verwerkt!
    Bijvoorbeeld: RBR Driver Development Program met Kelly en Lily in de wandelwagen,
    Gasly die een Turks tijdschrift zit te lezen, de Baku kat, de RBR engineers die het boek
    "How to built a car" van Newey zitten te lezen en nog veel meer.

    www.instagram.com/p/DSBD_qiE8PM/?img_index=1

    • + 2
    • 9 dec 2025 - 18:50

