Max Verstappen heeft van zich laten horen na het vertrek van Helmut Marko bij Red Bull Racing. Na maar dan twintig seizoenen zal de Oostenrijkse adviseur de deur van het topteam in de Formule 1, achter zich dichtslaan. Verstappen, een van zijn grootste ontdekkingen, reageerde op social media.

Vandaag werd officieel wat er al even in de lucht hing. Marko zal met ingang van 2026 niet meer werkzaam zijn bij Red Bull. Na Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Christian Horner, is de Oostenrijker het volgende kopstuk dat geen onderdeel meer zal zijn van het F1-team dat steeds meer een nieuwe weg lijkt in te slaan.

Verstappen reageert op Marko-nieuws

Het nieuws dat Marko zal vertrekken bij Red Bull, is ook bij Verstappen aangekomen. De viervoudig wereldkampioen, die naar eigen zeggen veel te danken heeft aan de 82-jarige, reageerde via een bericht op Instagram waarin hij zijn dank uitsprak.

"Bedankt Helmut", zo opende Verstappen op Instagram. "We hebben samen alles bereikt waar we ooit van droomden. Ik ben je eeuwig dankbaar voor je geloof in mij", voegde hij daaraan toe.

Marko heeft veel betekend voor Verstappen

Marko heeft een arsenaal aan goede coureurs klaargestoomd voor het topteam van Red Bull. Onder de vleugels van de adviseur, haalden onder andere Mark Webber, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en ook Verstappen naar het topteam. Met name Vettel en de Nederlander waren zeer succesvol, beide coureurs wonnen vier wereldtitels bij Red Bull.

Verstappen heeft veel te danken aan Marko. Onder het bewind van de Oostenrijker, mocht de Nederlander debuteren bij Toro Rosso (nu VCARB) in 2015 en later in 2016 hakte Marko de knoop door dat Verstappen promotie kreeg naar het topteam. De 28-jarige greep meteen zijn kans en won de race in Barcelona. Nadat de positie van Marko begin 2024 onder druk stond, was het ook Verstappen die voor de Oostenrijker ging liggen.