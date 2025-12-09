Max Verstappen werd dit jaar geen wereldkampioen in de Formule 1, maar hij lijkt wel toe te slaan in een ander 'klassement'. De Red Bull-coureur is volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes namelijk de best verdienende rijder uit het Formule 1-veld. Wereldkampioen Lando Norris komt niet bij hem in de buurt.

Verstappen greep afgelopen weekend in Abu Dhabi net naast de wereldtitel in de Formule 1. Hij moest twaalf WK-punten goedmaken op Norris, maar dat kreeg hij net niet voor elkaar. Verstappen wist de Grand Prix wel te winnen, maar omdat Norris als derde over de streep kwam, ging de titel naar de Brit.

Voor Verstappen was het sportief gezien een seizoen met ups en downs. In de eerste seizoenshelft had hij het enorm zwaar, maar wist hij wel het meeste uit de auto te halen. Na de zomerstop won hij de Grands Prix van Italië, Azerbeidzjan, de Verenigde Staten, Las Vegas, Qatar en dus Abu Dhabi. Hij wist meer races te winnen dan de uiteindelijke wereldkampioen Norris, maar kwam net twee puntjes te kort voor de titel.

Grootverdiener Verstappen

Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes heeft Verstappen wel gewonnen in een ander 'klassement'. Forbes stelt namelijk dat Verstappen het meeste geld heeft verdiend in 2025. Ze hebben berekend dat hij in totaal 75 miljoen dollar bij elkaar heeft gereden, waarvan 65 miljoen dollar afkomstig is uit zijn salaris en elf miljoen uit bonussen.

Megasalaris voor Hamilton

Verstappen heeft volgens Forbes net iets meer geld verdiend dan Ferrari-coureur Lewis Hamilton. De Brit kende een rampzalig seizoen, maar zou wel 70,5 miljoen dollar bij elkaar hebben gereden. Zeventig miljoen dollar zou hier afkomstig zijn uit zijn salaris, terwijl hij slechts een half miljoen aan bonussen heeft verdiend. Wereldkampioen Norris staat in de lijst van Forbes slechts op de derde plaats, met 57,5 miljoen dollar. Het zou hier om achttien miljoen dollar aan salaris gaan, terwijl hij 39,5 miljoen aan bonussen zou hebben verdiend.

Best verdienende Formule 1-coureurs in 2025 volgens Forbes:

1. Max Verstappen - 76 miljoen dollar

2. Lewis Hamilton - 70,5 miljoen dollar

3. Lando Norris - 57,5 miljoen dollar

4. Oscar Piastri - 37,5 miljoen dollar

5. Charles Leclerc - 30 miljoen dollar

6. Fernando Alonso - 26,5 miljoen dollar

7. George Russell - 26 miljoen dollar

8. Lance Stroll - 13,5 miljoen dollar

9. Carlos Sainz - 13 miljoen dollar

10. Andrea Kimi Antonelli - 12,5 miljoen dollar