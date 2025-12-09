user icon
icon

Verstappen ontvangt megasalaris van Red Bull: Grootverdiener van Formule 1

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen ontvangt megasalaris van Red Bull: Grootverdiener van Formule 1

Max Verstappen werd dit jaar geen wereldkampioen in de Formule 1, maar hij lijkt wel toe te slaan in een ander 'klassement'. De Red Bull-coureur is volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes namelijk de best verdienende rijder uit het Formule 1-veld. Wereldkampioen Lando Norris komt niet bij hem in de buurt.

Verstappen greep afgelopen weekend in Abu Dhabi net naast de wereldtitel in de Formule 1. Hij moest twaalf WK-punten goedmaken op Norris, maar dat kreeg hij net niet voor elkaar. Verstappen wist de Grand Prix wel te winnen, maar omdat Norris als derde over de streep kwam, ging de titel naar de Brit.

Meer over Red Bull Racing <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Voor Verstappen was het sportief gezien een seizoen met ups en downs. In de eerste seizoenshelft had hij het enorm zwaar, maar wist hij wel het meeste uit de auto te halen. Na de zomerstop won hij de Grands Prix van Italië, Azerbeidzjan, de Verenigde Staten, Las Vegas, Qatar en dus Abu Dhabi. Hij wist meer races te winnen dan de uiteindelijke wereldkampioen Norris, maar kwam net twee puntjes te kort voor de titel.

Grootverdiener Verstappen

Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes heeft Verstappen wel gewonnen in een ander 'klassement'. Forbes stelt namelijk dat Verstappen het meeste geld heeft verdiend in 2025. Ze hebben berekend dat hij in totaal 75 miljoen dollar bij elkaar heeft gereden, waarvan 65 miljoen dollar afkomstig is uit zijn salaris en elf miljoen uit bonussen.

Megasalaris voor Hamilton

Verstappen heeft volgens Forbes net iets meer geld verdiend dan Ferrari-coureur Lewis Hamilton. De Brit kende een rampzalig seizoen, maar zou wel 70,5 miljoen dollar bij elkaar hebben gereden. Zeventig miljoen dollar zou hier afkomstig zijn uit zijn salaris, terwijl hij slechts een half miljoen aan bonussen heeft verdiend. Wereldkampioen Norris staat in de lijst van Forbes slechts op de derde plaats, met 57,5 miljoen dollar. Het zou hier om achttien miljoen dollar aan salaris gaan, terwijl hij 39,5 miljoen aan bonussen zou hebben verdiend.

Best verdienende Formule 1-coureurs in 2025 volgens Forbes: 

1. Max Verstappen - 76 miljoen dollar

2. Lewis Hamilton - 70,5 miljoen dollar

3. Lando Norris - 57,5 miljoen dollar

4. Oscar Piastri - 37,5 miljoen dollar

5. Charles Leclerc - 30 miljoen dollar

6. Fernando Alonso - 26,5 miljoen dollar

7. George Russell - 26 miljoen dollar

8. Lance Stroll - 13,5 miljoen dollar

9. Carlos Sainz - 13 miljoen dollar

10. Andrea Kimi Antonelli - 12,5 miljoen dollar

snailer

Posts: 30.976

Tsjah. Meer dan terecht. Zonder Verstappen was RBR dit seizoen naar mijn idee in de middenmoot geeindigd nog ruim achter Ferrari. En zeer waarschijnlijk ook achter Williams. Doe de punten van Tsunoda maal 3, de 2de rijder zou het 2 maal zo goed doen... en RBR was op 99 punten geeindigd net voor h... [Lees verder]

  • 1
  • 9 dec 2025 - 15:06
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 30.975

    Tsjah. Meer dan terecht. Zonder Verstappen was RBR dit seizoen naar mijn idee in de middenmoot geeindigd nog ruim achter Ferrari. En zeer waarschijnlijk ook achter Williams. Doe de punten van Tsunoda maal 3, de 2de rijder zou het 2 maal zo goed doen... en RBR was op 99 punten geeindigd net voor het andere team van Red Bull. Echter is de realiteit dat een rijder zelden 2 maal zo goed is in de stand.
    Nul podiums... Meegedaan in de marge van de punten.

    P6 of P7 dus.

    • + 1
    • 9 dec 2025 - 15:06
  • nutstree

    Posts: 618

    Ik denk dat vooral Charles Leclerc even bij Ferrari op tafel slaat. Is het niet om een betere auto, dan wel over het verschil in salaris.

    • + 1
    • 9 dec 2025 - 15:08
    • snailer

      Posts: 30.975

      Als je het omrekent naar race overwinningen.

      1 - Stroll ----Oneindig veel geld per overwinning (13,5M gedeeld door 0)
      2 - Antonelli ----- Oneindig veel geld per overwinning (12,5M gedeeld door 0)
      3 - Norris - 5.23M per race overwinning
      4 - Russell - 5.2M per race overwinning
      5 - Piastri - 4.17M per race overwinning
      6 - Leclerc - 3.75M per race overwinning
      7 - Sainz - 3..25 miljoen per race overwinning
      8 - Verstappen - 1.07M per race overwinning
      9 - Alonso - 0.83M per race overwinning
      10 - Hamilton - 0.67M per race overwinning

      Leclerc is gewoon spekkoper in vergelijking met de meervoudig kampioenen. Financieel gezien kan je maat beter geen kampioenschappen halen. Die gaste worden sterk onderbetaald.

      • + 1
      • 9 dec 2025 - 15:30
  • Snorremans

    Posts: 153

    Er zijn dagen bij dat ik ze niet heb...

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 15:08
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.908

    Stroll 13,5 mln... papa koopt een team voor hem.. geeft zakgeld.. die jongen geniet van zijn leven en kent geen nee.

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 15:17
    • Need5Speed

      Posts: 3.351

      Tja. Het team heeft een heleboel stakeholders die allemaal deels bijdragen aan dat salaris dus. Voor de familie Stroll is het juist slim om hem een flink salaris te geven, zolang de rest niet steigert.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 15:31

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×