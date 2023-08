Uitslag VT2 Nederland: Norris verslaat Verstappen, zorgen om pols Ricciardo

De eerste dag van het Nederlandse Grand Prix-weekend is alweer ten einde. Op het circuit van Zandvoort werd in de tweede vrije training de snelste tijd gereden door niemand minder dan Lando Norris. Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor Max Verstappen , de top drie werd compleet gemaakt door Alexander Albon.

Bij de start van de vrije training kwamen vrijwel alle coureurs direct de baan op. Er ontstond een soort file in de pitlane en Max Verstappen wachtte dan ook drie minuutjes met het betreden van de baan. Eenmaal op de baan werd hij gehinderd door de Haas van Nico Hülkenberg.

Ziekenhuis

Verstappen kon een ongeval nog net voorkomen, maar dat gold niet voor de Australiërs Oscar Piastri en Daniel Ricciardo. Piastri maakte een foutje in de stijle derde bocht. Hierdoor crashte hij vrij fors en veroorzaakte hij een gele vlag. Ricciardo had niet door wat er aan de hand was en schrok bij het insturen van de kombocht van de gestrande McLaren. Ricciardo crashte op identieke wijze waardoor de rode vlag uitkwam. Ricciardo leek daarna veel pijn te hebben aan zijn hand. Hij hield de hand omhoog en gebruikte deze niet bij het uitstappen. Hij vertrok naar het medical centre en vertrok later naar een ziekenhuis.

Norris

Na een lange pauze ging de vrije training weer verder. Vrijwel alle coureurs kwamen met de zachte band de baan op en dat betekende dat er kwalificatiesimulaties werden uitgevoerd. Meerdere coureurs gingen als de brandweer, McLaren-coureur Lando Norris reed de snelste ronde en Verstappen kon er niet meer aankomen. De Nederlander moest flink wat tijd toegeven op de Britse McLaren-man. Bij Ferrari ging niet alles op rolletjes, Carlos Sainz reed door de grindbak en de tijden vielen tegen.

Winst Verstappen

Lukt het Max Verstappen voor de derde keer op rij de Dutch Grand Prix te winnen? Zet in bij Jack's en win net als Max in Zandvoort!