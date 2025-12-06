user icon
Hamilton kan zijn emoties niet meer verbergen na nieuwe teleurstelling

Voor het derde raceweekend op rij werd Lewis Hamilton uitgeschakeld in het eerste deel van de kwalificatie. In Abu Dhabi kwam hij niet verder dan de zestiende tijd, en dat was een enorme teleurstelling. Na afloop deed Hamilton zijn best om zijn woede door te slikken.

Hamilton kende een rampzalige dag op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. De Britse zevenvoudig wereldkampioen crashte op pijnlijke wijze in de derde vrije training, en droop daarna al teleurgesteld af. Hamilton zag hoe zijn monteurs de auto op tijd afkregen voor de kwalificatie, en hij ging er weer vol tegenaan in de kwalificatie. Daar ging alles weer mis.

Hamilton en zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc reden hun eerste rondjes in de kwalificatie op de mediumbanden. Leclerc kon zich nog uit de gevarenzone rijden, maar voor Hamilton was het te laat. Bij het vallen van de vlag werd hij de onderste vijf in geduwd, en over de boordradio was zijn teleurstelling goed hoorbaar.

Weinig woorden

Met het hoofd omlaag en het vizier van zijn helm half dicht liep hij naar de weegbrug. Toen hij zich daarna iets had opgefrist verscheen hij in de mediapen voor de camera van Sky Sports. Daar was hij zeer kort van stof: "We hebben veel dingen aangepast aan onze auto. De auto voelde wel goed aan vandaag."

Hamilton loopt over

Ondanks het feit dat de auto goed aanvoelde, wist Hamilton geen goede tijd neer te zetten. De Brit was extreem teleurgesteld, en dat is nog zacht uitgedrukt. Toen hij even later doorliep naar de camera van Sky Italia kon hij zijn emoties nauwelijks onder controle houden: "Ik heb er geen woorden voor om de dingen die ik van binnen voel te omschrijven. Er zit een ondragelijke hoeveelheid woede en razernij in me. Ik kan er eigenlijk niet te veel over zeggen."

Voor Hamilton is het één van zijn slechtste seizoenen uit zijn loopbaan. Hij heeft nog geen enkele keer in het scharlakenrood op het podium gestaan, en dat lijkt ook morgen niet te gebeuren.

show sidebar