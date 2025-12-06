Max Verstappen heeft de eerste slag geslagen in Abu Dhabi. Op het circuit van Yas Marina pakte hij in de kwalificatie de pole position, en noteerde hij zelfs twee rondetijden die goed genoeg waren voor de eerste plaats. Daarmee heeft hij voldaan aan de opdracht die Helmut Marko hem van te voren had meegegeven.

Verstappen wist dat er iets moest gebeuren om de McLarens écht aan te kunnen vallen. In de vrije trainingen was hij elke keer net iets te langzaam, maar op het moment dat het moest, gebeurde het. Verstappens eerste snelle run was al goed genoeg voor de pole position, maar zijn tweede rondje was nóg beter.

Het zorgde voor opluchting en tevredenheid bij Red Bull, want ze weten dat er iets moet gaan gebeuren. In de kwalificatie was Verstappen net iets sneller dan zijn belangrijkste titelrivaal Lando Norris, die de tweede tijd wist te noteren. De Brit moet morgen op het podium eindigen om de titel te pakken, en dat betekent dat Verstappen weer een wonder nodig heeft.

Heeft Verstappen naar Marko geluisterd?

Na afloop van de kwalificatie verkeerde Red Bull-adviseur Helmut Marko in jubelsferen toen hij zich uitsprak bij de Duitse tak van Sky Sports: "We hebben de auto heel succesvol steeds sneller gemaakt. Ik heb vooraf even met Max gesproken, en ik zei: 'Je weet dat we van jou een magische ronde nodig hebben'. En toen reed hij gewoon twee van die rondjes."

Volgens Marko hebben de aanpassingen gewerkt: "We hebben de auto aangepast en we denken dat deze veranderingen in de race misschien zelfs positiever gaan uitpakken. We gaan nu eens kijken: de eerste drie in het wereldkampioenschap staan ook op de eerste drie plaatsen. Dat wordt waarschijnlijk al heel interessant in de eerste bocht, en over de hele raceafstand zullen we zien hoe het uitpakt."

Steun van de concurrentie

Marko had wel gehoopt op steun van andere teams: "We hadden gehoopt dat Mercedes misschien ook zou meedoen, maar zoals het er nu uitziet is het misschien alleen Charles Leclerc. We hebben eigenlijk nog wel iemand nodig tussen ons en de McLarens. Dat zou goed van pas kunnen komen."