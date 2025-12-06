user icon
Verstappen volbrengt geheime opdracht van Marko

Max Verstappen heeft de eerste slag geslagen in Abu Dhabi. Op het circuit van Yas Marina pakte hij in de kwalificatie de pole position, en noteerde hij zelfs twee rondetijden die goed genoeg waren voor de eerste plaats. Daarmee heeft hij voldaan aan de opdracht die Helmut Marko hem van te voren had meegegeven.

Verstappen wist dat er iets moest gebeuren om de McLarens écht aan te kunnen vallen. In de vrije trainingen was hij elke keer net iets te langzaam, maar op het moment dat het moest, gebeurde het. Verstappens eerste snelle run was al goed genoeg voor de pole position, maar zijn tweede rondje was nóg beter.

Het zorgde voor opluchting en tevredenheid bij Red Bull, want ze weten dat er iets moet gaan gebeuren. In de kwalificatie was Verstappen net iets sneller dan zijn belangrijkste titelrivaal Lando Norris, die de tweede tijd wist te noteren. De Brit moet morgen op het podium eindigen om de titel te pakken, en dat betekent dat Verstappen weer een wonder nodig heeft.

Heeft Verstappen naar Marko geluisterd?

Na afloop van de kwalificatie verkeerde Red Bull-adviseur Helmut Marko in jubelsferen toen hij zich uitsprak bij de Duitse tak van Sky Sports: "We hebben de auto heel succesvol steeds sneller gemaakt. Ik heb vooraf even met Max gesproken, en ik zei: 'Je weet dat we van jou een magische ronde nodig hebben'. En toen reed hij gewoon twee van die rondjes."

Volgens Marko hebben de aanpassingen gewerkt: "We hebben de auto aangepast en we denken dat deze veranderingen in de race misschien zelfs positiever gaan uitpakken. We gaan nu eens kijken: de eerste drie in het wereldkampioenschap staan ook op de eerste drie plaatsen. Dat wordt waarschijnlijk al heel interessant in de eerste bocht, en over de hele raceafstand zullen we zien hoe het uitpakt."

Steun van de concurrentie

Marko had wel gehoopt op steun van andere teams: "We hadden gehoopt dat Mercedes misschien ook zou meedoen, maar zoals het er nu uitziet is het misschien alleen Charles Leclerc. We hebben eigenlijk nog wel iemand nodig tussen ons en de McLarens. Dat zou goed van pas kunnen komen."

delange

Posts: 2.577

Sssstttt.. ..nie verder vertellen he!!

  • 2
  • 6 dec 2025 - 20:14
Reacties (8)

  • delange

    Posts: 2.577

    Sssstttt.. ..nie verder vertellen he!!

    • + 2
    • 6 dec 2025 - 20:14
  • nr 76

    Posts: 7.273

    Nou, nu is de opdracht niet geheim meer, he...

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 20:17
  • Dale U

    Posts: 1.788

    Mocht Max na het 1e rondje op kop liggen, loop NIET uit, hou een nipte voorsprong en hoop dat er achter je, chaos ontstaat. Lekker dicht bij elkaar en laat maar een treintje ontstaan, met alle mogelijke gevolgen, ook als al die gasten moeten pitten. Chaos moet je zien te creëren, onvoorspelbare zaken moeten zich gaan ontvouwen en vervolgens moet je de nodige mazzel hebben, heb je dit alles niet, komt Lando gewoon op het podium.

    • + 2
    • 6 dec 2025 - 20:22
    • Lulham

      Posts: 631

      Aan de andere kant moet je wel een window hebben voor zowel geen plaatsen verliezen als de pitstop iets langer duurt, als een goede plek om terug op de baan te komen na een pitstop zonder al teveel verkeer. Anders maak je het de tegenstander wel erg makkelijk.

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 21:05
    • Larry Perkins

      Posts: 61.955

      58(?) rondjes zigzaggend over de baan en de vijfde wereldtitel is binnen...

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 21:47
    • Freek-Willem

      Posts: 6.522

      De boel opvangen moet nadat Max zelf zijn pitstops heeft gedaan. Dan moet er een gevecht achter hem opbloeien. Alleen jammer dat Kimi en Carlos te ver weg zaten in de kwalificatie. Die hadden ook nog goede stoorzenders kunnen zijn. Nu ben ik bang dat achter Norris Fernando een drs trein bestuurt waardoor de McLarens een vrije pitstop kunnen maken Onder in verkeer te komen

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 22:24
  • Larry Perkins

    Posts: 61.955

    Helmut zei: "Je weet dat we van jou een magische ronde nodig hebben'. En toen reed hij gewoon twee van die rondjes."

    De eigenwijze Verstappen heeft dus niet naar Helmut geluisterd...

    Het is weer net als vroeger toen Max onnodig op Monaco in vt3 ook onnodig teveel wou, alleen liep het toen verkeerd af.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 21:46
    • Pleen

      Posts: 797

      Lol. Volgens mij heeft Max heel veel trek in fruit dit weekend! Misschien wel papaja's zonder pitjes. :-)

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 22:23

